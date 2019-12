Pilčík ŽIGA sa hral na environmentalistu necelé 4 minúty .

Teda 3 minúty a 41 sekúnd . Toľko trvalo na štátnom webe „ rozfrckanie “ dotácie ( registrácia záujemcov ) na elektromobily .

Pri prvom pokuse začiatkom decembra web skolaboval a registrácia bola prerušená ... .

Druhý pokus nakoniec teda Pilčíkovi vyšiel .

Až 8.000,-EUR dotácia na elektromobil .

No nekúp to !

Dôchodca, invalid, mladá rodina, senior pred dôchodkom .

Len musíš sedieť na sekundu presne v strehu pri PC, mať všetko prichystané a do 3 - 4 minút vyplniť bezchybne všetky políčka, ako sa na experta v IT sluší a patrí ... .

A lacná TESLA môže byť Tvoja .

Okolo 800 šťastlivcov sa bude teraz „ presmrádzať “ bez smradu, pravdepodobne prevažne v okolí ( bratislavských ) nákupných centier a tváriť sa, že zachraňujú zemeguľu .

A Pilčík si odfajkne ďalšie predvolebné PR .

Bolo by zaujímavé zverejniť menný zoznam šťastlivcov, ktorým sa to podarilo .

Viem , GDPR ... .

PS

Diaľnica do Košíc, mýtny tender, nástenkový emisný tender, kompa, ..... , ... .