Fico, Vážny a iné, zapáchajúce produkty ( spoločenského ) metabolizmu .

Neschopný ambiciózny psychopat je schopný čohokoľvek, aby dosiahol svoj cieľ, aj udať vlastnú mater ( ako sa už napríklad v elitnej slovenskej ŠTB pospolitosti bolo bývalo stalo ) .

A tak ide do politiky, lebo rôzne pokusy zbohatnúť mu opakovane nevyšli a on to veľmi veľmi chce a potrebuje .

Asi ako Kollár, Beňová a im podobní, byť videní u Kočnera na Donovaloch .

A tak šup do politiky .

Vie, že vie oblbovať .

A vie, že na Slovensku je koho .

Celé to tu vzniklo pred 100 rokmi takmer z úplne ničoho .

A za 100 rokov „ z prdu kuličku neuděláš “ .

Za 100 rokov moderná, vzdelaná spoločnosť, s tradíciami ( :) ) ?

Vylúčené .

A tak sme si tu všeličo navymýšľali .

Mýty a fake hrdinov, profesorov, generálov, ale aj skoro inžinierov a skoro doktorov ( MUDr., JUDr. a iných ) a množstvo iných umelých a neprirodzených vecí, ktoré neprešli štandardnými vývojom .

Bohužiaľ nám to tí Česi zhovievavo celý čas tolerovali, asi v nádeji, že sa to postupne utrasie ... .

A táto žumpa dnes riadi štát a vezie sa na vlne úspechu " civilizovaného " sveta, založenom na vypaľovaní a drancovaní zemegule .

A potom sa dozvieme, že SkyToll :

https://zastavmekorupciu.sk/kauzy/mytny-tender/

Alebo :

Keby štát nesľúbil distribučkám 180 miliónov, zažalovali by sme ho, hovorí Křetínskeho manažér

https://e.dennikn.sk/1715658/stat-nam-dlzi-225-milionov-za-slnecnu-elektrinu-vravi-kretinskeho-manazer/?ref=side

Alebo :

https://www.youtube.com/watch?v=lRhXwcSVnxc

PS Stále tá istá organizovaná skupinka, v rôznych obmenách .

Predávajú / kupujú informácie a národné bohatstvo celej spoločnosti za babku ( provízie ) .

Zaslúžia si ..... , minimálne však opovrhnutie a spravodlivý proces .