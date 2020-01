Pozor ! SMER - ácky táraj, gágaj a prďús sú mimozemšťania !

Vo filme Žandár a mimozemšťania s Funésom, poklepkávali podozrivých po chrbte a keď zaduneli - boli to mimozemšťania ! SMERákov treba poklepať po čele . A poriadne . Najlepšie ....... .

Fico, Pelegrini a Raši žili posledných 12 rokov určite v inom vesmíre .

Teraz sa práve vrátil a objavili Ameriku .

Slovensko nefunguje a ani ho dajú do poriadku .

https://www.ta3.com/clanok/1174076/tb-strany-smer-sd-po-programovej-konferencii.html

od 10 : 25 min .

FICO :

Ide skôr o to, že málo lekárov, že ľudia čakajú na vyšetrenie, že tých lekárov nie je dosť .

Máme málo špecialistov .

Že príde pacient ráno o 7:00 pred ambulanciu a čaká tam do nejakej desiatej - jedenástej .

Tomu sa minú jednoducho možnosti, lekárovi, tak ho pošle domov ... .

Bavíme sa v tomto okamihu predovšetkým o nedostatku, nedostatku profesionálnych ( :) ) lekárov a my ho vnímame veľmi jasne .

V roku 2024 nám bude chýbať 3000 lekárov na Slovensku .

Hlavne nám chýbajú štandardní všeobecní lekári v obciach, malých mestách, ale chýbajú nám aj reálni špecialisti, ktorí pracujú na súkromnej báze, urológovia, kardiológovia, vieme presne, ... , pediatri, kožní, vieme, o čom hovoríme ... .

od 39 : 25 min .

PELLE ( m e l e presne naopak ) :

A naozaj poskytujú zdravotnú starostlivosť na najvyššej európskej úrovni a kvalite .

A o tom NEDOVOLÍM, aby niekto pochyboval ... .

( Oxymoron ! )

Táraj, gágaj a prďús zabudli na psychiatrov a psychoterapeutov .

Kto má v poriadku nervy, pozrite si aj iné pasáže ... .

PS

https://www.youtube.com/watch?v=HezULnqWkxk