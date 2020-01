Igor bravooó, ALE :

Pozrel som si kúsok videjka z Cannes, škoda, že nemali nejaký drón, kľudne by som tomu zlodejíčkovi zlodejskému lietal ponad hlavu a filmoval obývačku, nech sa kvôli tomu skúsi súdiť ... . ALE :

Tiež som si dnes pozrel kúsok tlačovky vašich ideologických „ talibancov “ v spravodajskej TV .

Chalani, nepúšťajte ich do médií ( viem, že to nemôžete ) , pozor, aby vám neuškodili ... .

Prinesú síce tisíce potrebných hlasov, s ktorými už dnes tak, či tak súzvučia, ale aby neodplašili ešte viac .

Poznám ľudí, ktorí by aj krúžkovali niektorých vašich konkrétnych kandidátov ( bezpečnostného experta, experta na dopravu, z recesie aj experta na srandu a pod . ), ale keď si pozrú „ talibancov “ , nepochopia ... .

Neviem nájsť vhodné slová a ani ich teda nejdem hľadať, aby som nikoho nemolestoval, ALE bacha, bacha !

Uveriteľne bojovať proti korupcií, to je aj teraz váš hlavný žolík .

Nič inšie .

Tak to vidím a nie som sám .