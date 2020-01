Mám obavy, niekedy až strach . Nie z „našich“ fašistov . Zatiaľ . Pokiaľ nikoho nemlátia, sú na smiech .

Ale z množstva ťažko skúšaných spoluobčanov, ktorí nemali na výber .

Narodili sa v nesprávny čas, na nesprávnom mieste .

V krajine, ktorá sa dnes volá Slovensko, je perifériou civilizovanejšieho sveta a oni nemali to šťastie pretlačiť sa bližšie k vrcholu pyramídy .

Bezprostredný osud krajiny je definovaný .

Ropu, zlato a dobré vzdelanie nemáme a žiadna komparatívna výhoda oproti chudobným príbuzným na okolí, ktorá by nás akcelerovala od nich smerom do lepšej spoločnosti, na konci tunela nesvieti .

Práve naopak .

Pred 100 rokmi makal maloroľník, povedzme Ondrej, od vidím do nevidím celý rok okolo svojho humna, aby udržal rodinu nad vodou .

Nemal Facebook ani WhatsApp, aby sa pred spaním pokochal, ako si žije Adam Levine, alebo Avril Lavigne, alebo si aspoň pustil ich pesničky pre potešenie na dobrú noc .

Blahoslavení, chudobní duchom .

Tie Seychely tam boli aj vtedy, akurát o nich nikto nevedel a nemal predstavu, ako sa tam dá váľať si „ hemenex “.

Dnes to vedia skoro všetci, aj tí, čo nemajú pitnú vodu a ani 1 teplé jedlo za deň .

Niektorí si to môžu dovoliť ľavou zadnou, väčšina len závidieť a začať nenávidieť .

A to sa potom stáva programom ... .

Najmä v chudobnej krajine, ktorá nefunguje .

Dôvera v právny štát sa obnoviť nedá, lebo čo nikdy nebolo, sa obnoviť nedá .

Možno budovať .

Dobroš behá po pár hodinách po slobode, Vaský s Daňom a mnohí ďalší sedeli vo väzbe za rádovo menšie vylomeniny .

Školstvo kolabuje, v 21. storočí generuje štatistický podpriemer .

Umierame zbytočne a skoro a večne usmiaty truľko, výnimočne rozhorčene, nedovolí „ okydávať “ plesnivé zdravotníctvo .

A ja mám strach .

Napríklad nabonzovať špecialistu, ako znásilňuje Hippokratovu prísahu, lebo nabudúce ma už nezoberie, ani za peniaze .

Alebo tetu v poisťovni, alebo na daňovom úrade, keď sa, skoro až servilne, snažím domôcť svojho nároku a práva a ona si predo mnou začína oblieka kabát, lebo je už 16:30 a jasne mi už vo dverách povedala, že maximálne 10 minút .

Alebo napísať o politikovi, podnikateľovi, policajtovi, akú som mal s nimi až kriminálnu skúsenosť .

Aby sa mi to nevrátilo, aby ma netrestali, aby neposielali kontrolu .

Voda je pre väčšinu v nedohľadne, plávať aj tak poriadne nevedia, len sa náhodne vyhrievať na Slnku, keď sa na nich rozhodne práve zasvietiť .

S IQ 88, alebo aj 88,14 za vodou nebudeme nikdy ... .