Neútočíme ! Ale, Poďme do nich !

Ako chcú ísť do nás, potenciálnych voličov ? Do ucha, do nosa, do krku - na ORL ? Do ..... - na gynekológií ? Do ..... - na urológií ?

So Štefunkom, ktorý sa takticky dlhodobo stiahol a teraz zrazu zaparkoval na vysoko zvoliteľnom 6. mieste týchto „ mlaďasov “ môžu, čo sa mňa týka, ísť do čoho chcú a kam chcú, hoci aj u vyššie pomenovaných lekárskych špecializácií .

Tento popletený zlepenec, resp. zlepený popletenec je pre mňa niečo ako socialista, odkojený na Blahovych pomätených drístoch, ktorý zázračne zbohatol a stal sa progresívnym kapitalistom .

https://www.youtube.com/watch?v=cBRnNTNm4Yk