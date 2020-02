Pellegrini žije (ne)skutočný slovenský život

v bytíku na najlepšej adrese v Bratislave ? Čo všetko bol ochotný podstúpiť, aby sa k nemu dostal ?

Toto ponechávam na jeho svedomí, alebo na tých, ktorí majú o tom celom objektívne informácie .

Je mi ho však ľúto .

Tento potenciálny etalón sympatického ( atypicky výrečného ) Slováčiska si nechal nadiktovať tak skľučujúcu rolu, ako je rozoštvávať národ ... .

A keď sa im to, spolu so zadávateľom, nedajbože podarí a budú naďalej pokračovať vo verejných funkciách v mojej Bratislave, budem závidieť tým, ktorým sa pošťastilo odpútať sa od rodnej hrudy a skončili práve niekde v tom Londýne a s radosťou raz za čas prídu domov navštíviť rodinu . A poprípade si dajú opraviť aj tie zuby, keď na to majú nárok .

Keď nie, treba im to zatrhnúť !

Nech Pellegrini, ako predseda vlády nariadi ministrovi zdravotníctva, aby okamžite zjednal nápravu !

https://www.aktuality.sk/clanok/763160/volby-2020-zmenia-volby-zahranicni-volici-alebo-kocner-za-zmenky-moze-dostat-az-25-rokov-podcast/

podcast - od 05 : 00

PS

Je možné, že ... Bratislava je jedna bublina. Je možné, že ... mnohí, ktorí tu žijú ani reálne nevedia, ako sa žije za priemerný ( alebo minimálny ) plat v niektorej z fabrík ... .

Ale poberať priemerný plat v niektorej z fabrík mimo Bratislavy musí byť predsa niečo úžasné a musí to zabezpečovať tomu zamestnancovi nádherný život v lone roduvernej prírody .

Však toto je práve tá vizitka 12 ročnej vlády SMER - ákov a 20 ročnej SMER - áckej kariéry usmiateho chalaniska z BB .

Či ?