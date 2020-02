Kryje Pellegrini SMER-áckych sociálnych netvorov ?

Prečo až ( práve ) teraz 13. dôchodok ? A čo starodôchodcovia ? Alebo ženy, ročníky 1958, 1959, 1960, ktoré vychovali deti ? Alebo predčasní starobní dôchodcovia ? Vie on vôbec o ich nehumánnej diskriminácií ?

Alebo je to len výrečný oportunista, ktorý má mimoriadnu schopnosť odverklíkovať čokoľvek, čím ho spoza opony poveria ?

Tieto skupiny spoluobčanov boli a sú dlhodobo diskriminované a (ne)kompetentí SMER - áci

ich agendu dlhodobo vedome ignorovali .

Dôvod ?

Štát na nich šetrí desiatky miliónov EUR ročne .

SMER - áci vedia, že títo životom unavení spoluobčania sa nevedia účinne brániť a tak to bohorovne zneužívajú .

Ale teraz ich potrebujú, tak teda zrazu 13. dôchodok, paušálne všetkým, rovnako, bez zohľadnenia zásluhovosti, v nádeji, že tí najodkázanejší, ktorí by na tom mohli získať relatívne najviac, sa na to hádam ešte 29.02.2020 chytia ... .

Starodôchodcovia

Do 2018 SMER - ácky štát vedome ignoroval neprávosť páchanú na skupine približne 100 000 odkázaných starých ľudí, ktorým bol ešte v roku 2004 nesprávne stanovený nižší dôchodok !

Po 14 rokoch tohto stavu nakoniec prijali legislatívu, na základe ktorej sú im dôchodky postupne dorovnávané, avšak nie spätne, ale len od 2018 ... .

Sociálna poisťovňa rozhodne o novej sume dôchodku do 31. októbra 2018, to znamená do zákonom stanoveného termínu. Za obdobie pred 1. januárom 2018 zákon neumožňuje novo vypočítaný dôchodok doplatiť. - Takto si napísali a odhlasovali zákon !

Koľkí z tých 100 000 podvedených starých ľudí sa za tých 14 rokov už nedožilo nápravy ?

Koľko stoviek miliónov EUR na nich ušetrili by mal niekto s prístupom do databáz ešte do volieb spočítať a zverejniť !

( https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/441767/svajne-zhidu-dnes-vradii-odochodkoch.html )

Ženy, ktoré porodili a vychovali dieťa / deti a mali smolu, že sa narodili v rokoch 1958, 1959 a 1960

sú diskriminované, lebo sa im nezapočítavajú ich deti pri stanovení dátumu odchodu do dôchodku rovnako, ako ostatným ročníkom.

Napriek tomu SMER urobil v 2019 len kozmetické korekcie, ktoré situáciu nevyriešili a diskriminácia pokračuje .

https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/213120

od 32 : 00 min.

http://slovenka.zenskyweb.sk/clanok/44210-zeny-narodene-v-rokoch-1958-az-1960-sa-pre-odlisny-vypocet-citia-ukrivdene-pravom

Predčasní dôchodcovia

Unavení životom, latentne chorí, problémy doma, alebo v práci, alebo ... ?

Môžete využiť zákonnú možnosť a požiadať o predčasný starobný dôchodok .

Maximálne však 2 roky pred nástupom do štandardného starobného dôchodku .

Ku dňu podpisu žiadosti na Sociálnej poisťovni už nesmiete byť zamestnaní.

Vopred sa dobrovoľne vzdávate 12 (13) % svojho potenciálneho dôchodku, ako sankcie za predčasný odchod do dôchodku . Na vždy .

( V Rakúsku v takomto prípade po tých 2 rokoch zníženia dôchodku, následne vyplácajú až do smrti naďalej štandardný dôchodok ... . )

U nás sa to tým však nekončí .

Následne zažijete 2 mesačné itermezzo, pokým štát vypočíta váš predčasný dôchodok ( má na to lehotu 60 dní ) a potom vám to spätne doplatí .

Takže sa môžete kľudne stať, že 70 - 80 dní budete bez akéhokoľvek príjmu .

Tým to však stále nekončí !

Po dobu 2 rokov nesmiete pracovať vôbec, resp. len na Dohodu o vykonaní práce , avšak maximálne do 200,- Eur mesačne .

Ak by ste teda, povedzme po roku na predčasnom dôchodku, chytili druhý dych a chceli začať niečo užitočné robiť, napríklad sedieť niekde na vrátnici na polovičný úväzok za 300 - 400,- Eur mesačne, nesmiete !

Má to celé aj ďalšie, nedomyslené konzekvencie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú časť predčasných starobných dôchodcov, ktoré však pre účely tohto textu nebudem rozvádzať .

Na rozdiel od vyššie uvedeného, štandardný starobný dôchodca môže od prvého dňa nástupu na dôchodok ďalej pracovať, bez akýchkoľvek obmedzení .

Nestráca ( nevzdáva sa ) 12 % zo svojho dôchodku, nečaká min. 60 dní na prvú dávku a najmä, od prvého dňa nástupu do štandardného dôchodku môže robiť popritom za akékoľvek peniaze ... .

Tých oblastí, ktoré v tomto štáte nefungujú je veľa .

Chýba odbornosť, odborná diskusia a chuť veci naprávať do normálu ... .