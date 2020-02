Dôchodcovia si 13. dôchodok nezaslúžia !

Bolo by pekné môcť dôchodcom tie peniaze podarovať, alebo venovať na nejaký ušľachtilý účel, alebo ich len tak potešiť . A keď na to máme, urobme to .

Avšak protistranou / protiváhou pojmu zaslúžiť si, je nejaký konkrétny výkon , mimoriadny postoj, či čin .

Súčasný, minulý, dlhodobý, jednorazový, alebo ojedinelý .

Zaslúžiť si za niečo !

V Banánistane hlása nemecký obchodný reťazec :

Všetci ľudia si zaslúžia kvalitné potraviny. Rozdiel má byť len v tom, ako ich do seba tlačíme ... ( poznáte z reklamy ... ) .

Takže lososa si dá primár hematológie na obed v kantíne a bezdomovec na stojáka pod mostom . Či ?

Všetci budú mať odteraz nárok tlačiť homáre, langusty, krevety, alebo wagyu bifteky ?

Takto svet donedávna nefungoval a v skutočnosti ani dnes nefunguje, len mediálni oblbovači podsúvajú odkázaným posolstvá, ktoré s realitou majú málo spoločné .

A mnohí tomu radi uveria .

+ - 80 ročná dôchodkyňa vychovala za komunizmu 3 utešené deti .

Starala sa o ne doma tak dlho, ako sa len dalo a započítavalo sa jej to do dôchodku .

Prišiel kapitalizmus a oni ju poslali v 55 rokoch do dôchodku .

Čistého času chodila do práce necelých 20 rokov.

V komunizme, keď banány boli tak vzácne asi ako dnes tie krevety a sviečková ako dnes wagyu biftek .

( Väčšina populácie skutočnú sviečkovú nikdy neochutnala, tak ako my dnes tie wagyu bifteky ... . )

A teraz je tá dôchodkyňa už pomaly 30 rokov na dôchodku .

Protiváhou je tých 20 rokov chodenia do nejakej, nie moc produktívnej a efektívnej práce v komunizme ... .

Dnes má byt „ od Mečiara “ v paneláku ( nadobudla ho v prepočte za 1.000,-Eur ) a žije si materiálny život, o akom za komunizmu ani nesnívala .

Vďaka konjunktúre regiónu v ktorom žije, vďake priebežnému dôchodkovému systému, do ktorého prispela veľmi málo a financujú ho tí, ktorí dnes platia odvody .

Je fajn, že sa má tak dobre, ale ona sa o to zaslúžila predovšetkým tým, že vychovala spoločnosti 3 deti, ktoré dnes platia dane a odvody a to je jej nepriama zásluha .

Priamu zásluhu na svojej dnešnej životnej úrovni nemá .

Keby mala mať dôchodok stanovený na základe toho, čím prispela do systému dôchodkového zabezpečenia, tak už asi visí na poslednom oku sociálnej záchrannej siete ... .

PS 1

V niektorých ropných krajinách Blízkeho východu väčšina ľudí pred 50 rokmi netušila čo je to dôchodkový systém a dnes mnohí žijú životy bohatšie od kráľov .

A v susedných krajinách, ktoré ropu nemajú, je občianska vojna, hlad, choroby .

Akú reklamu tam robí ten nemecký obchodný reťazec ( ak tam pôsobí ) ?

Všetci si zaslúžia suchý pita chlieb s čajom, bez cukru ?

PS 2

Píšem sám proti sebe .

Ak by to tí kriminálnici predsa len pretlačili, dostal by som ho koncom roka pravdepodobne už aj ja :) .