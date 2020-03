Pellegrini - utáraný a neschopný zabezpečiť elementárne záujmy Slovenska .

Testy na koronavírus sa robia zatiaľ len Bratislave ! Z celého Slovenska zvážajú vzorky do BA a vyhodnocujú ich do 48 hodín . Avšak vo všetkých civilizovaných krajinách EÚ do 6 hodín !

Tam sa na to pripravili a netestujú vírus len v hlavnom meste ( a to naše je naviac úplne mimo pomyselný stred krajiny ) .

U nás o tom tárali, gágali a čakali, pričom všetci príčetní experti upozorňovali, že to príde aj k nám a je to len otázka času .

Ide o rýchlosť reakcie, podchytiť čo najskôr okruh ľudí, s ktorými infikovaný prišiel do styku a tak obmedziť šírenie vírusu .

Kvôli voľbám však mali asi iné starosti ... .

Tesne pred voľbami ( Už ste zabudli ? Bolo to len minulý týždeň v sobotu ... . ) Vláda oznámila, že na hraničných prechodoch z Rakúska budú od piatku ( 28.02.2020 ) od 18 : 00 hod. hliadkovať policajti a kontrolovať - informovať cestujúcich prichádzajúcich v autách z Rakúska o víruse .

Urobili to zrejme len kvôli zlepšeniu obrazu SMER-áckej vlády tesne pred voľbami, aby to bolo ešte v TV a budili zdanie kompetentnosti a starostlivosti o občanov SR .

A v pondelok to zrušili !

Zrušili cirkus .

V piatok večer som išiel autom cez Berg na Schwechat, doviezť angažovaného voliča z viedenského letiska .

Diskotéka na slovensko - rakúskom hraničnom prechode .

Policajné autá blikali, policajti postávali pri nich, autá z Rakúska plynulo prechádzali a v ten moment tam nebolo odstavené ani jedno jediné prichádzajúce .

Vracali sme sa okolo polnoci, diskotéka na pokračovanie, ani jedno odstavené auto, plynulo sme prešli na rodnú hrudu .

V nedeľu poobede cestou na Schwechat a takisto aj večer pri návrate domov na chlp to isté !

V pondelok to zrušili !

Predvolebný mediálny cirkus Humbertini .

PS

A teraz, keď sa stalo to, čo sme všetci očakávali, idú chytať mačku za chvost .

Idú zabezpečiť, aby sa čo najskôr (?) začalo testovať aj mimo Bratislavy ( KE, BB, ... ) , aby boli výsledky dostupné rýchlejšie, ako do teraz .

Kedysi za mladi sme tomu hovorievali dobré ráno stará mama , alebo tak nejak ... .