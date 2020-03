Vážený budúci minister školstva,

naše deti sú rukojemníkmi žalostného stavu spoločnosti . Napriek tomu sa v školstve vyskytujú ľudia, ktorí sa z vlastnej iniciatívy snažia mladej generácií ukázať, ako funguje svet okolo nás .

Sú to pedagógovia, ktorí sú ochotní s deťmi cestovať za poznávaním .

Väčšinou je to veľmi náročné .

Popri rôznych programoch EÚ ( napr. Erasmus ), väčšina študentov stredných a žiakov základných škôl cestuje do zahraničia za vlastné ( rodičovské ) peniaze s cestovnou kanceláriou, často v domnení, že pod hlavičkou školy .

Konkrétni pedagógovia významným spôsobom napomáhajú zabezpečiť poznávacie, alebo jazykové zájazdy .

Ako sa to prebieha ?

Iniciatívne oslovujú deti a ich rodičov, či majú záujem o zahraničný zájazd, resp. pobyt .

Keď sa im podarí identifikovať kritické množstva záujemcov, oslovia poskytovateľov takýchto služieb .

Sú to väčšinou menšie cestovné kancelárie, ktoré sa na to špecializujú .

Po odkonzultovaní programu a úrovne služieb sa pedagóg, ktorý to zastrešuje obráti na riaditeľa, či ich na takýto zájazd v predpokladanom termíne uvoľní .

V prípade súhlasného stanoviska nasleduje fáza podpisovania Zmlúv .

A tu je pes zakopaný .

Vedenie školy síce dovolí pedagógom cestovať ( na 15 detí 1 pedagogický dozor ), avšak vo väčšine prípadov Zmluvy s cestovnou kanceláriou podpisujú rodičia, ako právny zástupcovia svojich detí .

V cene, ktorú rodič zaplatí je aj alikvotný príspevok na krytie nákladov sprievodných pedagógov, nakoľko tí svoje náklady neplatia, nemajú s nikým podpísanú zmluvu a nie zriedka majú počas zájazdu vypísanú dovolenku ( čo býva často aj podmienkou vedenia školy ) .

Kritické situácie nastávajú, keď napríklad dieťa v zahraničí ochorie, alebo stratí pas a pod. a niekto s ním musí k lekárovi, alebo na konzulát, a ostatok skupiny by sa už mal presúvať na iné miesto ( autobusom, vlakom, lietadlom ) .

Rázom je narušený celý koncept zájazdu a nie je možné dodržať požiadavku na pedagogický dozor - 1 učiteľ na 15 žiakov .

Rezervy ( najmä finančné ) takmer neexistujú, lebo pri zazmluvňovaní zájazdu sa bojuje o každé euro ... .

A potom sa všetci modlia, aby to dobre dopadlo .

A keď to dobre dopadne a o rok to pedagóg chce zopakovať s novou skupinou žiakov, nezriedka nastupuje závisť a podozrievanie menej aktívnych a angažovaných kolegov, ktorí vidia len to, že ten kolega Jožo, alebo kolegyňa Mária boli vlani v Londýne ... .

Túto oblasť tu rozvádzať nebudem, viete si však určite predstaviť, aké rozmery to na Slovensku môže nadobudnúť a ako to potom dopadá na vzťahy zúčastnených .

Chcem sa tu dotknúť iného, aktuálneho aspektu popísaného modelu, v súvislosti so situáciou s koronavírusom a pozíciou cestovnej kancelárie, ktorá zájazd zabezpečuje .

Hlavná sezóna školských zájazdov je od marca do júna, teda do konca školského roka .

Už na jeseň, začiatkom školského roka pracovníci cestovných kancelárií začínajú komunikovať s učiteľmi, poprípade rodičmi na rodičovských združeniach a prezentujú možnosti zájazdov a pobytov .

Pripravujú ponuky, preverujú možnosti realizovať požiadavky záujemcov o zájazd .

Následne sa podpisujú Zmluvy a rodičia platia prvé zálohy .

Z týchto zdrojov robí cestovná kancelária rezervácie dopravy, ubytovania a ostatných služieb .

Rovnako, z týchto zdrojov cestovná kancelária platí svoju réžiu .

Keď sa na jar zájazd nakoniec uskutoční, deti, rodičia a učitelia sú väčšinou spokojní, cestovná kancelária si odrobila svoj diel záväzku a má na výplaty .

Keď sa však zájazd z akéhokoľvek dôvodu neočakávane neuskutoční, značná časť inkasovaných platieb je už vynaložená - poukázaná poskytovateľom dopravy, ubytovania, služieb, a aj na réžiu cestovnej kancelárie .

Nastáva čas pokusov o vymoženie vynaložených platieb tam, kde je na to relevantný právny nárok ( a samozrejme aj tam, kde nie je ... ) .

Keď sa to podarí, nasleduje refundácia klientom, v súlade so Zmluvnými podmienkami .

Avšak v týchto dňoch, na začiatku hlavnej sezóny cestovným kanceláriám do Zmluvných podmienok zasiahol koronavírus a následne Štát , ktorý pochopiteľne, v prvom rade rieši ochranu zdravia a životov občanov .

Cestovné kancelárie sa ocitli v situácií, že štát nedovolí študentom a žiakom cestovať na základe zákazu Ministerstva školstva .

Zmluvné podmienky medzi cestovnou kanceláriou a rodičmi sú spochybňované aj nekonzistentnými a pod tlakom situácie sa meniacimi vyhláseniami rôznych štátnych orgánov a ich predstaviteľov, ktorí síce majú právo sa k situácií vyjadrovať, avšak právne konzekvencie svojich deklarácií v danom momente neriešia .

A rodičia si zo všetkého vyberú pre nich to zdanlivo najdôležitejšie - vráťte nám všetky peniaze ( ktoré boli už vo veľkej miere vynaložené na úhradu služieb a réžiu ) .

Dúfajme, že koronavírus nenapácha veľké škody, verme, že emócie opadnú, a tie cestovné kancelárie, ktoré neskrachujú a budú sa snažiť naďalej poskytovať férové služby školám, žiakom a študentom musia požadovať od nového Ministerstva školstva nastolenie iného, ako vyššie popisovaného systému cestovania detí za poznaním .

Tak, aby boli jasne a zrozumiteľne nastavené férové pravidlá pre bezpečné cestovanie žiakov a študentov .

Aby boli jednoznačne definované práva a povinnosti zúčastnených strán a keď sa škola nechce prihlásiť k spoluzodpovednosti za zájazd, koncipovať také zájazdy výhradne ako súkromné, bez toho, aby nejaký štátny úradník mal možnosť do toho zasahovať .

Ak to tak nebude, cestovné kancelárie si v kontexte súčasného diania dobre rozmyslia, či budú ochotné participovať na takomto, z hľadiska zodpovedností asymetrickom vzťahu pri realizovaní školských zájazdov .