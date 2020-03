Pellegrini hodil na Slovensko deku !

Keď sa šíri oheň, treba zamedziť prístup kyslíka . V daný moment je jedno, že tušíte ako oheň vznikol, že spoza plota by sa mali dať doniesť nejaké hasiace prístroje, alebo, že na stene visí ( už roky ) zožltnutý plán

protipožiarnych opatrení ( a sekeru už dávno niekto ukradol ) .

Oheň treba udusiť, pokiaľ sa dá .

Ak sa to vymkne spod kontroly, nepomôžu ani najlepšie protipožiarne opatrenia, najmä ak žijete v krajine, kde je väčšina vecí len formálne na papieri a požiarny technik si kontroly odfajkáva ako brigádnik upratovanie na toaletách v nákupnom stredisku niekde, kde nič nie je ... .

Patrí sa v tejto situácií pýtať nepríjemné otázky ?

Je to šírenie zlej nálady ?

Alebo, naopak, je potrebné, aby ľudia vedeli pravdu ?

Pellegrini odvádza naozaj úžasný výkon .

Na Slovensku neexistuje lepší hovorca ako on .

Skutočne dokáže popísať veci jednoducho, trefne, plynulo, peknou slovenčinou . Lepšie ako Fico a o tých ostatných ani nehovorím .

On by však dokázal so zápalom a presvedčivo rozprávať aj o koníkovi lúčnom, alebo o skalickom trdelníku, o čomkoľvek a toľko, koľko by si vyžadovali „ kamery “ ... .

Keď však pomôže Slovensku tým, že včas a rozhodne naň hodil deku, aby sa nič nehýbalo, ani ten nešťastný vírus, vďaka za to !

Ale pýtať sa treba .

Lebo je ministrom zdravotníctva .

Ako sme boli pripravení ?

Koľko máme odberných miest, s akou kapacitou za deň - na kých miestach, ku akému dátumu ?

Ako je zabezpečené materiálno technické vybavenie ?

Počty rúšok, respirátorov, ventilačných jednotiek, lôžok, lekárov, sestier, sanitiek - na akých miestach, k akému dátumu ?

A mnoho ďalších .

A nielen všeobecné ubezpečovania, že robíme ( ostatných 10 dní ? ) čo sa dá .

A konkrétne odpovede na vyššie položené otázky 100 % existujú a bude ich ľahké porovnať so stavom v okolitých krajinách, povedzme v prepočte na 1 milión obyvateľov a vývoj situácie v čase a potom sa ukáže, či tie verbálne schopnosti ministra zdravotníctva sú len vynikajúce predstavenie pre masy, alebo je za tým naozaj maximum, čo bolo možné urobiť .

PS

Vážení víťazi volieb, noste rúška, nerobte paniku, ale pýtajte sa !

Lebo tento talentovaný herec s formátom národného umelca Vám bude čoskoro v opozícií dýchať na krk .

A národ ho dnes žere .