Po Slovensku behajú pravdepodobne 100-vky nakazených,

systém ich nedokáže identifikovať, lebo netestujeme, resp. stále žalostne málo ! Sme zalezení doma a čakáme, že sa to na slnku „ vysuší “ , ako o tom hovoril náš špičkový expert ... .

Súčasne, ten expert pred týždňom povedal, že verí, že na Veľkú noc budeme mať 2 radosti .

1. - samotné Veľkonočné sviatky , a doplňte si tam čo chcete, väčšina však len voľno a

„ šiby ryby “ ...

2. - odznievanie COVIDu 19 .

Včera ten istý expert hovoril tiež o 2 radostiach, ale posunul ich už na začiatok mája .

Májové sviatky a odznievanie COVIDu 19 ... .

A o týždeň bude možno tento expert hovoriť o 2 radostiach na Vianoce - kapor so šalátom ( veď to sú pravé Vianoce pre tradičných slovákov, či ? ) a odznievanie COVIDu 19 .

Ale teraz k číslam :

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Pravý stĺpec ukazuje, koľko prípadov má krajina na 1 mil. obyvateľov .

Hľadajte si to sami, veď ste múdri .

Slovensko má 23, Česko 65, Slovinsko 153, Estónsko ( digitálny leader EÚ ) 201, Rusko 1 ... .

Je zjavné, že čím rozkradnutejšia a bordelóznejšia krajina, tým nižšie čísla .

Keby ten táraj Pellegrini nebol hodil na Slovensko deku, čím chvála bohu včas zamedzil pohyb obyvateľov a tým aj COVIDu 19, boli by tie čísla iné .

https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/530382/pellegrini-hodil-na-slovensko-deku.html

Vlastne, neboli, nemali sme čím testovať, takže by sme sa to aj tak nedozvedeli ... .