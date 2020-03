Slovensko 33, Česko 93, Slovinsko 184 , Estónsko 231, Rakúsko 316 , Rusko 2 , ... .

To je počet prípadov na 1 mil. obyvateľov k dnešnému dňu . Včerajší stav : Slovensko 23, Česko 65, Slovinsko 153, Estónsko 201, Rakúsko 235, Rusko 1 ... .

https://www.worldometers.info/coronavirus/

Všetkým to rastie podstatne dynamickejšie ako nám ( a Rusom , matematicky, až o 100 % ... ) .

Ako v prípade väčšiny štatistík, aj tieto údaje nedávajú komplexný obraz problému, avšak dávajú tušiť, že zrejme málo testujeme a behajú nám tu nakazení spoluobčania, ktorých nedokážeme identifikovať .

Podľa dnešných vyjadrení predstaviteľov novej vlády máme k dispozícií 3000 sád na riadne testovanie , čo napriek nedostatočnej testovacej kapacite vydrží len na 8 dní .

Koľko a kedy budú dodané ďalšie testovacie sady údajne na Štátnych hmotných rezervách dnes nevedeli novej vláde povedať !

Či je to chyba Pellegriniho, alebo niekoho iného treba následne riadne prešetriť, ale vedenie toho úradu malo dnes dostať na fleku padáka !

Preventívne, nekompromisne .

A Pellegrini sa včera motal po lietadle z Číny a tváril sa spokojne - doviezli 100 000 testovacích sád .

Tieto však nie sú medicínsky presné a spoľahlivé v prvých niekoľkých dňoch od nakazenia ( až 5 ) a hodili by sa skôr na komerčné ( to zakázané ) testovanie samoplátcov, ktorí sú zvedaví, či vírus náhodou nemajú, sú ochotní si to zaplatiť a preto ich nový minister ani nezapočítal do disponibilného stavu ... .

https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/530703/po-slovensku-behaju-pravdepodobne-100-vky-nakazenych.html

PS A tí, čo nie sú zápecníci a vedia trochu hýbať šedou kôrou, môžu napríklad ešte aj :

https://medium.com/@tomaspueyo/coronavirus-the-hammer-and-the-dance-be9337092b56