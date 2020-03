Vlastizrada pri zabezpečovaní testov na Covid 19 ?

Alebo pravdepodobne len podozrenie z činov spáchaných z nedbanlivosti ? Núka sa tá nedbanlivosť - lebo voľby, alebo zlý úmysel - obohatenie sa .

Sadol som si k TV správam o 19 : 00, že čo nové s Covidom 19, a - všade zmätok :

- Štátne hmotné rezervy sú prázdne, nie je čím testovať !

- Ale veď sme objednali 200 000 testovacích sád, každá po 20 ks, teda 4 000 000 ks .

- Nie, sorry, teda len samotných 200 000 ks !

- Tak tá cena je potom za 4 000 000 , alebo len za tých 200 000 ?

- Tá cena bude ASI len za tých 200 000 !

- Ale potom je to predražené ako sviňa !

( A naviac tá firma, ktoré to má zabezpečiť mala vlani tržby 70 000 E a teraz ide doviezť spásu pre celé Slovensko za 30 miliónov ... . )

- Ale tieto testy nie sú predsa tie poriadne, ktoré si objednalo Ministerstvo zdravotníctva a tým pádom sú na dve veci - na hovno a na nič !

Z iného súdka na tú istú tému, tiež z dnešného poobedia - podvečera :

- Od včera sa nám podarilo zabezpečiť k tým 3 000 poriadnym sadám ešte 10 000 . - Ako sa to tak rýchlo podarilo ?

- Dovezie ich ( doviezol ich ? ) Úrad XYZ , podriadený Ministerstvu zdravotníctva .

- To je niečo úplne nové ?

- Nie, to už bolo v objednané predtým ... .

- Aha ... .

PS

SMER - ák Pellegrini 19.03.2020, 2 dni pred odchodom z funkcie premiéra, v čase , keď Slovensko postihla najväčšia kríza od 2. svetovej vojny, rozdával zo svojej rezervy skoro 500 000 Eur - na cestu detského speváckeho zboru do Južnej Kórey ( asi to bude študijný pobyt, ako bojovať s vírusom ... ) rekonštrukciu kostolov a kultúrnych domov, na novoročný koncert terchovskej hudby ... .

Ani halier pre zdravotníkov !

Je toto hoax, vlastizrada, alebo čo vlastne ?