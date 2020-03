Želám si, aby Matovič naďalej „ vyplakával “ v televízií !

Bol ledva 24 hodín vo funkcií a už ho primitívne atakovala SMER-ácka klika s podporou niektorých médií . To, čo Matovič urobil za tých pár hodín nemalo asi formát M. Thatcherovej, ale bolo nevyhnutné pre pomenovanie situácie .

Od koho iného sa dozvieme, že SMER - ácka klika nehanebne rozkráda štát ešte aj v takýchto ťažkých časoch .

Že kvôli kšeftom a províziám zanedbávajú svoje psie povinnosti pri ochrane zdravia a životov občanov SR .

Že Pellegrini rozdával 19.03.2020 zo „ svojej premiérskej rezervy (!) “ 2 dni pred odovzdaním funkcie státisíce Eur na úplne blbosti - zájazd deciek do Ázie, na terchovský folklór, na opravy kulturákov a kostolov SMER-áckych starostov, ale ani EURO do zdravotníctva !

Že synček onoho štátneho úradníka nakúpil bez hypotéky 2 byty v centre Bratislavy v čase, keď jeho tato objavil zázračnú firmu na dozásobenie kolabujúceho systému, ktorá medziročne zvýši svoje tržby na 500 násobok !

A to sú svinstvá len posledných pár hodín .

A takých sa tu deje dennodenne na každom kroku veľa .

10 000 tisíce SMER-ácky lokajov po celej republike rabuje .

Niekto v miliónoch, niekto v tisícoch, podľa toho, kde sa v SMER-áckej pyramíde nachádza .

A každý z nich chce šplhať vyššie a vyššie .

Bezohľade, chamtivo, pokiaľ sa to len bude dať .

Takže, Igor pokračuj !

Aj s emóciami, ale vecne, stručne a podľa priorít .

Žiadne hrubé čiary !

SMER-áci vedú VOJNU proti Vám ( a nám ) od momentu potvrdenia volebných výsledkov .