Na chrípku zomrie v SR 800 ľudí ročne !

Asi najviac niekedy od októbra do marca, počas 6 mesiacov, teda asi 135 ľudí mesačne . Na ten Vírus však podľa aktuálnej evidencie za zhruba mesiac u nás nezomrel nikto !

Vieme vôbec rozlíšiť či tí, ktorí už zomreli na chrípku, alebo jej dôsledky posledný mesiac či dva ( štatisticky by to malo byť nie bezvýznamných 200 - 300 ľudí ), či to bolo na samotnú chrípku, a že na príčine nebol ten Vírus ?

Ako to vieme rozlíšiť ?

Zaostalá krajina, zaostalé zdravotníctvo, Kálavská ( až po rezignácií ) na jeho konto povedal, že je ako rozpadávajúci sa tanker a nie ako luxusná výletná loď .

Ale bývalý minister s jamkami na lícach, s atraktívnym vzhľadom a menom ( a mnohé dámy dodnes pri pohľade naňho omdlievajú, ako kedysi babky demokratky v kulturáku hľadiac na povestné „ krvavé paprče “, avšak tušiac, že nie je pre nich nijako súdený ) si dodnes hudie svoje a bude sa vyviňovať, dnes napríklad ústami bývalej ( cynickej ) ministerky, ktorej bolo jedno, koľko to celé bude stáť, lebo to už zaplatia tí druhí ... .

Lebo čísla nepustia .

Do dnes :

Slovensko 41 prípadov na 1 milión obyvateľov žiadny mŕtvi

Česko 180 prípadov na 1 milión obyvateľov 9 mŕtvych

Rakúsko 767 prípadov na 1 milión obyvateľov 49 mŕtvych

Málo testujeme, analyzujeme a štatistika je svedok a sviňa ... .

PS 1 Tie rozdiely, v porovnaní so susedmi sú minimálne významné ... .

