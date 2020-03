FICO, odkiaľ máš FFP 3 respirátor ? Od Kičuru ?

Taký nemá k dnešnému dňu drvivá väčšina zdravotníkov, ktorí sa starajú o zdravie a prežitie občanov SR !

https://www.ta3.com/clanok/1179552/tb-predstavitelov-strany-smer-sd-k-aktualnej-politickej-situacii.html A tí ostatní chudáci okolo neho len tie handričkové ... .

Čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi ?

Tohto človeka, a ani Erika a ani Tomáš zo zásady už nepočúvam ani sekundu, hoci „ keď chceš poraziť nepriateľa, musíš ho poznať “ a tieto kreatúry by bolo hodno už čo najskôr vyprevadiť do teplákov ... .

Teda do teplákov, ako do nejakej karantény a nie do teplákov, ako „ do teplákov “ :):):) .