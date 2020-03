Matovič by dnes potreboval asi tak 80 miliárd Eur ... .

Ak by sme sa mali porovnávať s Nemeckom, ktoré má 83 miliónov obyvateľov a ohlásilo ekonomický balík na boj s Covid 19 vo výške - 1.256 mld. Eur .

Chlieb a hry, dnes aspoň na smartphone, prosím ... .

Mali sme sa moc dobre, hoci si väčšina ten minulý čas zatiaľ nepripúšťa .

A teraz úpadok ! Nič nové pod slnkom, história sa opakuje . Paralela s Rímom AD .

Rímska elita bol začiatkom nášho letopočtu dekadentná a labužnícka .

Roľníci sa sťahovali do miest, lebo neboli schopní konkurovať lacnému dovozu z provincií ( Čínu by som si dnes provinciou samozrejme netrúfol nazvať ) .

Ale ani v mestách nebolo pre nich dosť práce a tak mohli byť pre elitu nebezpeční .

Preto mohli chudobní Rimania niekoľkokrát do týždňa zadarmo navštevovať verejné kúpele, gladiátorské hry, preteky bojových vozov, športové podujatia, divadlo .

Bezplatne dostávali obilie ( SMERácky sociálny štát a ani Lidl sa zatiaľ nechytajú ) .

A potom prišli Germáni ... .

Tí dnešní sa rozhodli odplašiť Covid 19 - 1.256 miliardami Eur .

600 mld. - garancie, úvery prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW, finančná

pomoc podnikom

156 mld. - financovanie sociálnych výdavkov, hotovostný fond na podporu

živnostníkov

500 mld. - má KfW pripravených na podporu likvidity firiem

Nemecko však od roku 2014 hospodárilo pravidelne s vyrovnaným a prebytkovým rozpočtom ... .

Samozrejme, to nie je ten hlavný a jediný dôvod, prečo si to môžu teraz dovoliť .

Každý u nás pozná „ slovenský Volcvágen “, najväčšieho zamestnávateľa v SR .

Avšak do materského koncernu VW, popri Audi ,Porsche a MAN, dnes patria aj viaceré renomované firmy z menej úspešnej periférie - Bentley, Bugatti, Lamborghini, SEAT, Škoda, Scania, ktoré Nemci po(s)tupne ovládli ... .

A takých úspešných firiem a „ firmiečiek “ je v Nemecku neúrekom .

Oni prví majú šancu to rozchodiť, avšak opäť asi na úkor tých lenivejších, menej pracovitých, menej presných, menej dochvíľnych, menej vzdelaných ... .