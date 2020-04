Plačem za Andrejom Dankom !

Dnes by tu bolo veselšie, určite by sme sa aj zasmiali, hoci asi len cez slzy . Ale hlavne - mali by sme to Ministerstvo cestovného ruchu . Asi zbytočné, až nezmyselné, ale mali a dnes by možno trochu pomohlo ... .

Riešenie problematiky cestovných kancelárií a ich klientov dnes u nás, zdá sa, nikoho kompetentného príliš netrápi .

Niektorí oslovení ( kompetentní ? ) sa dušujú, že už, už niečo oficiálne „ príde “, ale stále nič nechodí, hoci je to témou už viac, ako 3 týždne .

Komunikácia o navrhovaných riešeniach zatiaľ zakaždým uviazla, a potom už len ticho po pěšine ... .

Iní, hoci by im to z titulu vysokej funkcie malo byť psou povinnosťou, ani len nereagujú .

Niekoľko menších cestovných kancelárií u nás zabezpečuje školské poznávacie a jazykové pobyty žiakov a študentov do zahraničia .

Hlavná časť sezóny takýchto zájazdov je od marca, do konca školského roka, teda do konca júna.

Teda teraz, a ona sa ani len nezačala !

Presne na jej začiatku dorazil Vírus .

Podstatnú časť zinkasovaných platieb klientov, CK zaplatili zahraničným zmluvným partnerom, od ktorých tieto prostriedky nevedia dostať späť ( letenky, miestna dopravy, ubytovanie, školné v jazykových školách, sprievodcovia, ... ) .

Niektorí zahraniční partneri navrhujú preloženie zájazdov na 2021, iní ponúkajú vouchery, ktoré bude možné uplatniť si do 12, resp. 24 mesiacov .

Avšak na Slovensku, v súlade so zlým a nekorektným Zákonom o zájazdoch, majú dnes CK do 14 dní vracať klientom platby .

Kvadratúra kruhu .

Nič zlého neurobili, práve naopak a teraz majú na krku nezriedka „ krvilačných “ klientov, ktorí vznášajú ( plošne ) nesplniteľné nároky a vyvíjajú tlaky rôzneho (bez)charakteru ... .

Tí, keď chceli poslať svoje deti do sveta za poznaním a zážitkami, zrejme neriešili existenčné problémy, a teraz, keď sa celý svet pokazil, nechcú nijako participovať na férovom riešení problému .

Priznávajú, že rozumejú situácií, ale bojujú za prednostné uspokojenie práve svojich nárokov, napríklad aj na úkor klientov - rodičov spolužiakov svojich roztomilých ratolestí ... .

Podobné nároky niekoho z vedľajšieho mesta, resp. systémové riešenie ich vôbec nezaujíma .

V TV však denno denne vidíme tlačovky s reprezentantmi veľkých a malých podnikateľov, zlodejov, privatizérov, odborárov, leasingových spoločnosti a ďalších, ako si hľadajú a pod tlakom aj nachádzajú cestičky k peniazom na zahojenie predovšetkým vlastných boľačiek ... .

PS

Andrej, Andrej, prečo si nás nechal takto napospas ... ?