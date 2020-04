Zemeguľa potrebuje Veľkonočný lockdown každý mesiac !

Pravidelne, do konca našich životov . Minimálne ! Či máte 18, alebo 108 rokov . Teda významnú, drastickú redukciu ťažby, výroby a spotreby uhľovodíkových nosičov energie .

Každý deň, už roky, ťažíme na svete okolo 80 - 100 miliónov barelov ropy denne.

Je to približne 5 km3 ropy ROČNE !

Päť kilometrov kubických ročne ... .

( 100 000 000 x 365 dní x 159 l/ 1 barel )

Kváder s rozmermi - 1 km x 1 km x 5 km .

Alebo približne 20 000 výškových budov Národnej banky Slovenska, ako zásobníkov na ROČNÚ spotrebu ropy celého sveta ... .

Viac, ako 5 000 000 000 000 ( päť tisíc miliárd ) kilogramov ropy a ropných produktov ... .

Toto spálime, alebo inak spracujeme na svete každý rok .

A k tomu ešte podobné more uhlia, zemného plynu, dreva a na Slovensku ( a nie len tu ) aj hocijaký bordel, ktorý horí a dá sa ním kúriť v kachliach :) .

Príroda to vytvárala nekonečné milióny rokov a my sme to skoro všetko spálili za posledných ( ak chcete moderne, resp. s nádejou - ostatných ) 50 - 100 rokov .

Vypúšťame do atmosféry miliardy ton svinstva .

A vzduchu je málo .

Na Mount Evereste bežný človek nedokáže dýchať, lebo je tam „ riedky vzduch “ ( 8 848 metrov nad morom ), ale väčšina z nás by neprežila ani pobyt v 5 - 6 000 metroch nadmorskej výšky, lebo aj tam je už pre bežného človeka „ málo vzduchu “.

Zem obaľuje tenulinká vrstva drahocenného, dýchateľného plynu a my si tu plnou parou vpred, zatiaľ nezvratne, humusíme pod „ pokličkou “ .

V lete určite opäť udrú horúčavy a starí a chorí budú zomierať z tepla .

Zatiaľ pravdepodobne v menšom rozsahu, ako dnes na ten Vírus .

Ale čoskoro ich bude drasticky pribúdať, a nielen starých a chorých . Potom sa pohnú milióny ľudí z neobývateľných častí zemegule niekam, kde sa budú pokúšať prežiť ... .

A čo dnes na to svetoví lídri (?) - že, poďme zase rýchlo vyrábať !

( A teda ďalej „ prikurovať a smradiť “ . )

Ľudia si predsa zaslúžia istoty a bezbrehý konzum !

A keď ho nedostanú, budú sa asi búriť .

Ako ich potom udržíme na uzde ?

Chlieb a hry !

Veľa chleba a veľa hier ... .

Pokiaľ však nebude čoskoro k dispozícií technológia na výrobu lacnej a čistej energie, končíme .

Dovtedy sa treba pokúsiť zachrániť ľudstvo radikálnou redukciou výroby a spotreby .

A ten Vírus je možno len posledné varovanie .

Takže, dovtedy navrhujem lock down minimálne 1 týždeň za mesiac ... .

Súhlas ?

Za mňa áno .

PS

Vážení špičkoví makro ekonómovia a vládcovia tohto sveta, zhodnite sa, prosím, na koncepte celosvetovo udržateľnej redukcie HDP, s cieľom v hodine 12 zachrániť zemeguľu !

https://www.youtube.com/watch?v=1VOHIqjyaBo