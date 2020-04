Liptovská Mara, Chorvátsko, alebo Florida ?

K našim jazerám a vodným plochám sa v lete asi dostaneme, ale či nám špičkový epidemiológ a infektológ dovolí vyplachovať si v nich ústnu dutinu a obšťastňovať svojimi telovými tekutinami ostatných vo vode, ukáže čas .

V lete do Chorvátska k moru, poprípade do niektorých bližších destinácií sa možno dostaneme - asi však len individuálne, uvidíme .

Ale s cestovnými kanceláriami to bude ťažšie .

Mnohé skrachujú, resp. už skrachovali, ale si to ešte možno nechcú pripustiť, lebo stále dúfajú, že už už príde to, čo im predstavitelia vlády už skoro 5 týždňov sľubujú, resp. naznačujú, ale doteraz - skutek utek, „ ani mäkké f “ ... !

Naopak, českou Poslaneckou snemovnou a Senátom prebehol celý legislatívny proces, ktorý minulý týždeň zavŕšili schválením vládneho „ Zákona o dopadoch COVID 19 na cestovný ruch “ .

https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=820

Takýto, alebo podobný zákon by slovenské CK zachránil .

Ale u nás kompetentní (?) dodnes ani len nerozhodli, ktorou cestou sa na Slovensku pri riešení problematiky cestovného ruchu vydáme ... .

Dodnes o tom neexistuje akákoľvek koaličná(?) zhoda a o následnom legislatívnom procese ani nehovoriac .

O čo ide ?

Príklad konkrétneho typu cestovných kancelárií :

Školské poznávacie a jazykové pobyty žiakov a študentov do zahraničia zabezpečuje u nás niekoľko menších cestovných kancelárií .

Hlavná časť sezóny takýchto zájazdov je od marca, do konca školského roka - do konca júna.

Teda teraz, a ona sa ani len nezačala, presne na jej začiatku dorazil Vírus .

Podstatnú časť zinkasovaných platieb od klientov cestovné kancelárie zaplatili zahraničným zmluvným partnerom, od ktorých tieto prostriedky dnes nevedia dostať späť ( letenky, miestna dopravy v zahraničí, ubytovanie, školné v jazykových školách, sprievodcovia, ... ) .

Niektorí zahraniční partneri navrhujú preloženie zájazdov na 2021, iní ponúkajú vouchery, ktoré bude možné uplatniť si do 12, resp. 24 mesiacov ( to, čo teraz navrhla Česká vláda a schválil ich Zákonodarný zbor ... ) .

Avšak na Slovensku, v súlade so zlým a nekorektným „ Zákonom o zájazdoch “ z 2018, majú dnes CK do 14 dní vracať klientom platby .

Kvadratúra kruhu .

Nič zlého neurobili, práve naopak a teraz majú na krku nezriedka „ krvilačných “ klientov, ktorí vznášajú nesplniteľné nároky a vyvíjajú tlaky rôzneho (bez)charakteru ... .

A predstavitelia vlády stále sľubujú, ale dodnes nič !

PS 1

a)

Predstavte si, že ako rodič chcete, aby Vaše dieťa išlo na školský jazykový pobyt do UK .

Zaplatili ste zálohu, prišiel Vírus a situácia je taká, ako je popísané vyššie v texte .

A teraz chcete hlava nehlava peniaze od CK, ktoré ich nemá, lebo ich má napr. Ryanair, zahraničný hotel, alebo ubytovacie zariadenie v UK, lokálna autobusová spoločnosť, ktorá mala voziť Vášho úžasného potomka na výlety ... .

b)

Predstavte, si že ste chceli ísť v apríli 2020 súkromne do New Yorku z Viedne, napríklad s Austrian Airlines .

Máte letenky a cez Booking.com ubytovanie ( a Vy ste ho vopred vyplatili, lebo tak boli ceny najnižšie ... ) a teraz „ si s nimi dopisujete “, oni Vám posielajú robotizované e-maily, v ktorých Vás vyzývajú na trpezlivosť, kľudne porušujú legislatívu EÚ a vy ste odkázaní len čakať a čakať .

A tak v prípade

a) idete lynčovať miestnu cestovku, lebo je tu nablízku a jej argumentácia vás vôbec nezaujíma

b) odovzdane dúfate ( naivnejší veria ) a čakáte a čakáte ... .

PS2

Pozrite si, ako v ČR prebiehal legislatívny proces ohľadne predmetného zákona, poprípade si prečítajte aj zákon samotný ... .

Na Slovensku o takejto transparentnosti procesu ( a o zákone ani nehovoriac ) môžeme len snívať .