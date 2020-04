Prostredník od Ryanairu vs. rozvážni slovenskí krízoví manažéri (?) ... .

Česká vláda vypracovala návrh Zákona o opatreniach na zmiernenie dopadov „ Vírusu “ na cestovný ruch . Následne ho schválila Česká poslanecká snemovňa, potom Senát a 20.04.2020 ho podpísal prezident Zeman ... .

U nás NIČ .

Vyše mesiaca sa cestovné kancelárie a ich klienti domáhajú jasnej odpovede od kompetentných(?), ktorou cestou sa u nás vydáme, aby sa vedeli zariadiť .

Cestovné kancelárie, či pôjdu rad radom do krachu, alebo im niekto príčetný podá pomocnú ruku .

Klienti, či budú podľa starej legislatívy trvať na vrátení zaplatených peňazí, hoci vedia a mnohí možno aj chápu, že CK väčšinu ich peňazí už nemá, lebo ich zaplatila leteckým spoločnostiam, hotelom, lokálnym prepravcom a iným službám v destináciách a títo dnes ponúkajú ako kompenzáciu vouchery na 2021, alebo dokonca 2022, alebo preloženie zájazdu, resp. dovolenky .

( A samozrejme, časť z nich, úplne s kostolným poriadkom, minuli CK na svoju réžiu . )

Česi majú prúpovídku - z prdu kuličku neuděláš ... .

Skúste dnes pýtať peniaze od Ryanair, alebo Austrian Airlines, alebo ..... , alebo .... .

Dostanete e-mailom napríklad nasledovnú robotizovanú odpoveď :

prostreník od Ryanairu (Ryanair)

Niečo ako upozornenie, že síce môžete žiadať späť hotovosť, ale budete zaradení do poradovníka, v ktorom budete na „ čakačke “ až do skončenia krízy Covid 19 ( to je dokedy ? ) a preto Vám dnes odporúčajú akceptovať Ryanair vouchery, ktoré môžete použiť ... .

A naši kompetentní(?) stále čakajú, ako sa rozhodne partička okolo Uršuly .