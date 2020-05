Nestrácam dôveru vo vládu . Ja vládam jednoducho zo zásady neverím !

Volím vždy (naj)menšie zlo a to sa potom spája do prípadnej koalície so zlami ( z môjho pohľadu ) väčšími .

A potom je reťaz tak silná, ako je silný a stabilný napríklad mafián, naivka, exhibicionista, katolibanec, multitrtko, lenivec, alebo psychopat, vo zväzku .

Pod zlom ( pre účely nadobudnutia, a najmä udržania moci ) nerozumiem len vyslovené zlo, ale aj neskúsenosť, nevzdelanosť, neodbornosť, naivitu, lenivosť , prešľapy „ mladíckej nerozvážnosti “, historické ( krimimálne ) spolky - čertove voľky, malé ( a veľké ) domov pri obsadzovaní flekov ( napr. poslaneckých asistentov ) a zadávaní zákaziek, ... .

Keď minister opakovane povie, že bude riešiť váš problém v lehote XY a po jej uplynutí hrá mŕtveho chrobáka, nie je to zlo ?

Napríklad taký minister hospodárstva už prešvihol všetky termíny, do ktorých sľúbil riešiť problematiku cestovného ruchu .

( Dohľadateľné v archívoch všetkých celoplošných „ reklamných “ TV . )

A nič .

Nechce ? Nevie ? Čaká na Uršulu ? Blokuje ho ( bývalý ) koaličný kamarát ?

To mne, ako voličovi koalície musí povedať na rovinu, aby som ja mohol tým, čo netrpezlivo čakajú odo mňa informáciu mohol posunúť ďalej - nemôže, je blokovaný z Bruselu, z Trnavy, mafiou, alebo vyšším princípom, nic nebudé, alebo čo ... .

Ale takto by zobral časť zodpovednosti aj na seba, a to sa tu nenosí .

( A ja by som tým mojim mohol povedať, že to nie ja, to pohnojila vláda a bola by to do veľkej miery pravda . )

Tak radšej hrajú mŕtveho chrobáka, hádam to nejako vyšumí, alebo sa udeje niečo, čo sa bude dať o pár dní ľahšie okecať .

Pozrite debaty v českých TV .

Českí politickí táraji, gágaji a prďúsi a na druhej strane barikády novinári .

Iný vesmír, obsahovo, formálne .

No na Slovensku je to tak .

Tak nejako prazvláštne plytko, prispato, predposr... a dedinsky .

Trubadúrov dobrých správ je vždy veľa, hoci na nich väčšinou nemajú žiadnu zásluhu .

Zlé správy sa tu nechávajú vyhniť ... .

PS 1

Rozumiem, že cestovný ruch v dnešnej dobe a podobe je možno to posledné odvetvie, ktoré treba zachraňovať .

Svet sa zmení a robme si nádej, že k lepšiemu .

Že nebudú stámilióny hedonistov čavargovať krížom krážom po zemeguli, aby si mohli odfajknúť, kde všade boli, čo videli, zjedli a nakúpili a zaplatia im to nepriamo otroci, ktorí vďaka digitálnym „ rotačkám “ centrálnych bánk vyrábajú kopce nezmyselných vecí v katastrofálnych podmienkach, ktoré si tu my kupujeme, často z nudy, aby sme sa mohli prezabávať s úsmevom na tvári a bezbolestne, až do hrobu .

Zemeguľa trpí, za ostatných 100 rokov neuveriteľne drancujeme jej nádheru, ktorá vznikala milióny rokov .

Cestovanie z nudy sa musí stať luxusom, ktorý treba regulovať a dodaniť, pokiaľ nebudú k dispozícií čisté a lacné zdroje energie .

PS 2

Cestovanie za poznaním, najmä dospievajúcej mládeže treba maximálne podporiť !

Spomedzi nich možno vyrastú noví Einsteinovia a Teslovia, ktorí nám zachránia zemeguľu .