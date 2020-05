Markíza potrápila predsedu vlády SR (Matoviča) a on sa (ne)nechal ... .

Podobne, ako pred ním mnohých súčasných " významných dejateľov " Slovenskej republiky, ktorí akceptovali podmienky bulváru hrubého zrna ( len aby sa dostali na obrazovku ? ) .

Dnes večer bol v špeciálnej relácií o Víruse prvým hosťom zlatoústej redaktorky premiér .

A ona naňho vytasila všetok bulvár z markízáckych večerných správ ( potvrdil mi dôveryhodný rodinný príslušník ), vrátane dokrútok, kde dostávali priestor „ nešťastníci“, ktorí nevedeli, čo majú od zajtra robiť, lebo vláda sa dnes rozhodla urýchliť uvoľňovanie ekonomiky a spojiť Fázu 2 rovno s Fázou 3, ktorá mala byť uvedená do života až o 2 týždne .... .

- A čo holiči a barbieri - budú môcť strihať brady a umývať ostrihané vlasy ?

- A čo taxikári - budú musieť mať deliacu fóliu za predným radom sedadiel ?

- A čo hotelieri - nebudú stíhať poroznášať hosťom jedlo na izby a preto asi niektoré hotely ani neotvoria ... .

- A čo živnostníci - neoplatí sa im radšej NEotvoriť prevádzku, aby neprišli o podporu za zavretú prevádzku ?

- A čo zajtra na kaviarenských terasách, s rúškami, alebo bez rúšok ?

A čo školský rok ?

A to už začala klásť otázky hodné hosťa v štúdiu .

A ON, aj na tie bulvárne, odpovedal trpezlivo, s rozvahou a znalosťou veci .

Vážený Igor, stojí Ti to za to, chodiť na spoveď do komerčných televízií, kde Vás v polovici prerušia len „ kratulinkou reklamnou pauzičkou “ ?

Nestálo by za to urobiť urýchlene nevyhnutné kroky, aby si RTVS začala plniť svoje psie povinnosti, najmä v čase takejto krízy a poskytovala náležitý priestor pre informácie, debaty, polemiky, tlačové besedy a prenosy z NR SR, aby občania, ktorí sa zaujímajú, ich nemuseli dopozerávať u „ Komtotríka “, lebo RTVS už vypla mikrofóny a pustila nejakú trápnu reprízu reprízy ?