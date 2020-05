SMER - áckych podliakov treba zastaviť v zárodku !

Prvá liga SMER - ákov, vždy keď sa dostane na obrazovky, užasne efektívne šíri demagógiu a klamstvá . Protistrana, až na ojedinelé výnimky, vždy ťahá za kratší koniec .

Dnes SMER - ák Kamenický blúznil o tom, v akom vynikajúcom stave zanechali verejné financie a do akej katastrofy ich dovedie / doviedla táto vláda ( za necelé 2 mesiace ... ) .

Grc pre primitívnych voličov .

Ale keď to budú omieľať takto stále dokola, uchytí sa to nielen medzi voličmi SMERu .

Kamenický ukázal ( kažimírovsko - plynárenský ) graf a tváril sa nadmieru spokojne :

Verejný dlh ako % HDP :

Finta na blbých !

Každý rok tvoríme dlh . Zadlžujeme sa a aby sme prežili, musíme si stále požičiavať .

Nikdy to nebolo inak !

Nikdy sme nemali prebytok . Nikdy sme nič nenašetrili .

Akurát, pri parametri, ktorým sa SMER - ák do kamery oháňal, sa vďaka významnému rastu Volkswagenu, Peugeotu, Jaguaru, Kia, US Steel, Slovnaftu a státisícov iných podnikateľských subjektov významným spôsobom v ostatných rokoch zvyšoval HDP .

A tento, vyjadrený číselne ako menovateľ elementárneho zlomku spôsobuje, že napriek každoročnému absolútnemu zadlžovaniu sa ( v čitateli ), je výsledok počtársky ( relatívne ) priaznivý .

Tento SMER - ák, a aj ten šašo pred ním, boli primárne zodpovední za Štátny rozpočet ( ktorý je súčasťou širšieho, predmetného okruhu verejných financií - štátny rozpočet, rozpočty miest a obcí, rozpočty štátnych „ poisťovní “, rôzne fondy a pod. ).

Ako ministri financií .

A vždy zaťali sekeru !

( O Mišelovi, ktorý nás informoval z kancelárie GP, ako Slota oholil Fica, už ani nehovorím ... .)

Od 2006 do dnes zadlžili Slovensko o 37 miliárd Eur !

A nemastní, neslaní oponenti prenechávajú iniciatívu arogantným a suverénnym psychopatom, ktorí potom vyznievajú ako víťazí debát a dedinský národ má tendenciu uveriť .

Matovič by mal údaje a parametre z toho linku s deficitmi ukazovať na tlačovkách krízového štábu, na projekčnej tabuli, aby si to ľudia uvedomili .

A aj osvetu o stave ekonomiky SR v porovnaní so susedmi - porovnateľnými ( V4 ) a aj neporovnateľnými ( Rakúsko ) .