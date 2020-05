Birmovaný alkoholik prechľastal „ s kočárkem i děcko “ ... .

Nenechali v špajzi nič. Ani v pivnici . Ani len decko, ani kvapku . Všetko dole gágorom . Boli tak opojení ( aj ) mocou, že si mysleli, že to bude nekonečný žúr .

A teraz bohapusto klamú a zavádzajú, lebo dobre vedia, že je stále ešte koho a zabojovať sa oplatí .

Dedinčanov opíjajú goebbelsovským rožkom, lebo koalícia je argumentačne ubohá a smiešna .

Dnes, ich košický seladon v TV opäť hrubo klamal, tvrdil, že verejné financie máme v poriadku a Nemci, ktorí majú výrazne väčší verejný dlh (?!) ako Slovensko, napriek tomu viac pomáhajú pri dopadoch Covid 19 na ich ekonomiku ... .

https://videoarchiv.markiza.sk/video/na-telo/epizoda/28968-na-telo

od 24 : 40 min .

Realita dlhu / prebytku ( v miliónoch EUR ) :



General government deficit/surplus (Eurostat)

Nemci majú od 2012 každý rok rozpočtový prebytok, odvtedy dodnes „ našetrili “ takmer 240 miliárd Eur .

SMER zaťal za toto obdobie sekeru mínus 15 miliárd .

Keby sme boli Nemci, mali by sme dnes, na ( náš ) počet obyvateľov „ našetrené “ 15 - 16 miliárd Eur... .

PS 1

Čudujem sa, že pri tom počte špičkových poslancov koalície a obrovskom počte ich vysoko fundovaných poslaneckých asistentov, nevedia dať dohromady manuál, spolu s dátami, grafmi, tabuľkami, argumentmi , ktorými by pravdivo, jednotne a presvedčivo vyvracali elementárne klamstvá SMER - ákov .

PS 2

Slovensko nemalo nikdy rozpočtový prebytok . Nikdy sme nič nenašetrili !

Akurát, pri parametri, ktorým sa všetci SMER - áci do kamier neustále oháňajú, sa vďaka výraznému rastu Volkswagenu, Peugeotu, Jaguaru, Kia, US Steel, Slovnaftu a státisícov iných podnikateľských subjektov, významným spôsobom v ostatných rokoch zvyšoval HDP .

A tento, vyjadrený číselne ako menovateľ elementárneho zlomku spôsobuje, že napriek každoročnému absolútnemu zadlžovaniu sa ( v čitateli ), je výsledok počtársky ( relatívne ) priaznivý .

To je miera verejného dlhu ( nie len teda štátneho rozpočtu ), a je to jediný štatistický parameter, ktorý po vládach SMER - u, aspoň vizuálne pôsobí priaznivo .

PS 3

https://www.facebook.com/watch/?v=475675205923716

úplný koniec

