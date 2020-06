Fico by už asi visel na ( mediálnom ) kandelábri,

keby všetci tí „ múdrosráči “ , ktorí hlava nehlava, počnúc marcom, dodnes, pália na Matoviča pri akejkoľvek príležitosti, rovnakou mierou boli bývali pálili na SMER-ácku mafiu za ich zločiny a činy vykazujúce znaky vlastizrady .

Vtedy len tichúčko hryzkali, naznačovali, upriamovali pozornosť, dávali na vedomie a tak všelijak .

Chápem, mali strachy a obavy o všeličo a odvahu nabrali, až keď zacítili závan zmeny .

Tá prišla, ale objektívne, z ich pohľadu zrejme nie dosť progresívne .

Na Fica si netrúfli a po tých rokoch frustrácie si tú novú ventilujú takto .

Neobhajujem Matoviča, tiež ma unavovali tie nekonečné tlačovky, kým som ich ešte sledoval, rôzne ( aj pochopiteľné ) zmätky a nezhody, ale ... .

Píše sa deň 73 od prevzatia moci novou vládou, do 100 ešte skoro 4 týždne .

Len si predstavte, čím všetkým sme si prešli za ten krátky čas a nič mimoriadne vážne sa našej spoločnosti zatiaľ nestalo, z pohľadu reálií sveta, ktorý nás dnes obklopuje a najmä toho, čo nás, v oblasti ekonomiky, a najmä financií jednotlivcov ešte len čaká .

Takže, trochu zhovievavosti a láskavosti, milí pohostinní, dobrosrdeční, vrúcni, pracovití spoluobčania, aspoň do tej 100 ... .

Vlastnosti neslovenských spoluobčanov neviem vysypať z rukáva, sorry .

( Nepredpokladám, že si sami o sebe myslia niečo zásadne iné ako my ... . )

PS

„ Múdrosráči “ majú určite rôzne motívy a ciele, od tých najjednoduchších, až po tie, systém deštruujúce ... .