Vlastné nemáme, k cudzím ( peniazom ) sa dostaneme ako slepé kura k zrnu,

druhým nedoprajeme a sami to nakoniec pravdepodobne ešte aj po..... ( hnojíme ) . Európska komisia predstavila návrh

- nového Rozpočtu - na roky 2021 až 2027

a k nemu naviac ešte aj

- Záchranný balík 750 mld. Eur na obnovu hospodárstva,

ktorého podstatnou súčasťou je

Fond obnovy a odolnosti, na ktorý nie je viazané žiadne spolufinancovanie ... .

http://radio-arch-pp.stv.livebox.sk/a520/00/0023/002306/00230663-1.mp3

Slovensko je, „ ústami “ MZV SR s týmito návrhmi veľmi spokojné .

Ale napr. Česko a Maďarsko protestujú .

Majú dostať výrazne menej ako Slovensko, možno budú dokonca ešte aj doplácať .

Avšak mimoriadne nespokojné sú krajiny, ktoré majú doplácať určite .

„ Nie je chybou Dánska, alebo Rakúska, že Taliansko si za posledné desiatky rokov vytvorilo taký dlh, že dnes nevie z vlastných prostriedkov pomáhať vlastným firmám . “

Doplnkový Záchranný balík 750 mld. má byť k dispozícií od budúceho roka a SR má z neho dostať približne 8 mld. Eur .

Z nich je 6,1 určených na štrukturálne reformy v rámci Fondu obnovy a odolnosti, na ktoré musí krajina vypracovať Národný plán obnovy a odolnosti ešte na jeseň 2020 ( ale pravdepodobne možno až do jari 2021 ) .

V Pláne uvedie, na čo tie prostriedky budú vynaložené, ale musí to byť veľmi rýchle, lebo až 60 % z toho by malo byť vyčerpaných do 2 rokov ( 3,6 mld Eur ?! ), ostatok do 4 rokov .

Dnes dokážeme čerpať z „ Eurofondov “ približne 1 mld. Eur ročne, a máme ešte nevyčerpaných 60 % „ starých Eurofondov “, ktoré môžeme dočerpávať ešte najbližšie 3 roky ... .

Od 2021 by sme teda mali / mohli čerpať z

- nového Rozpočtu

- Záchranného balíka / Fondu obnovy a odolnosti

- starého Rozpočtu

viac, ako 4 mld. Eur ročne !!!

Ako toto vôbec, pri súčasnom stave Štátu, dokážeme rozumne využiť, administrovať, procesovať, keď dnes, ešte aj z tej 1 mld. Eur ročne má korupčné pozadie veľmi vysoké % projektov a sú často vynakladané úplne nezmyselne ... ?

Teraz sa bude lámať chlieb budúcnosti Slovenska .

To bude jazda !