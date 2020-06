Toto nie je plagiát ! Nie som predsa predseda ( NR SR ) ... .

Tento text som prekopíroval a upravil za 30 minút . Vykazuje maximálne 50 % zhodu s pôvodným . Nie je to plagiát ! Porovnajte .

Mnohí naši vysoko postavení verejní činitelia sú nepodarená groteska a paródia na pojem intelektuál, čo by mal byť elementárny predpoklad na zastávanie dôležitej funkcie v štáte . V čase explózie digitalizácie, robotizácie a nástupu umelej inteligencie to angažovaný občan od víťazov volieb očakával . Nevydalo . Nemalo z čoho .

Klobáskoví, demižónoví, obálkoví a stranícki absolventi pofidérnych slovenských „ vysokých škôl “ sú obrazom národa . Aj v kvalite vzdelania, aj v spôsobe, ako sa k svojim titulom prepracovali .

Moderný svet nám neutiekol . Nikdy sme neboli jeho súčasťou, len sme sa na to hrali . „ Otcovia vlasti “ nás o tom falošne presviedčali, aby vylepšili blbú náladu, prameniacu z všemožných deficitov, pričom ten mentálny, vzdelanostný a morálny si mnohí nepriznávajú dodnes . Dnešné väčšinové vnímanie našej 1000 ročnej „ histé(ó)rie “ a z nej prameniacej absencie dobrých tradícií to len potvrdzujú .

Ako to teda vyzerá v modernom svete, kde má kvalitné vzdelanie váhu, vzbudzuje úctu a rešpekt a otvára dvere do sveta budúcnosti ?

Začína to povedzme aj takto :

Mladý občan Slovenskej republiky sa rozhodol podstúpiť odbornú skúšku v celosvetovo akceptovanej inštitúcií, ako jeden z nevyhnutných predpokladov pre ďalšie vzdelávanie sa na inej, celosvetovo uznávanej vzdelávacej ustanovizni ( niekde v USA, 2017 ) :

https://www.prometric.com/en-us/Pages/home.aspx

- po osobnej identifikácií na recepcií musí uchádzač odložiť všetky osobné veci do určenej uzamykateľnej skrinky, vrátane mobilu, šperkov, resp. bižutérie, s výnimkou zásnubných a svadobných prsteňov

- následne podstúpi procedúru biometrickej previerky, od overenia identity na oficiálnom ID doklade a jeho oskenovaní, až po nasnímanie otlačkov 6 prstov ( neaplikuje sa pri všetkých typoch testov )

- potom musí vyprázdniť a vyvrátiť všetky vrecká na oblečení

- nasleduje skenovanie detektorom kovov

- skenovanie detektorom kovov a biometrická identifikácia sa vykonáva pred každým vstupom do skúšobnej miestnosti, teda aj po skončení prestávky, po návrate z WC a aj po skončení samotného testu

- každé skenovanie je nahrávané kamerou

- pred vstupom do skúšobnej miestnosti sú dôkladne preverované jeho okuliare a prstene

- kompletné písacie potreby - ceruzky, pero, papier nesmie použiť svoje, dostane ich od skúšobnej inštitúcie.

Cieľom celej procedúry je zaručiť rovnaké, férové podmienky pre všetkých testovaných a preveriť a potvrdiť skutočné znalosti a vedomosti uchádzačov.

Podarilo sa.

Vysoké skóre .

Určite sa vráti na Slovensko . Na prázdniny ... .



PS 1 Východiskový text : https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/460649/samajama-hrbolata-cesta-po-japonsky.html PS 2

Čo Vy na to, klobáskoví, demižónoví, obálkoví a stranícki absolventi slovenských „ vysokých škôl “ ?

PS 3

Indexy mnohých mojich študujúcich rovesníkov mali od spolužiakov prívlastky, ktoré vystihovali spôsob, ako sa „ prepracovávali “ k titulu, nie všetky sú publikovateľné .

PS 4

A potom si navzájom udeľujú tituly, docentúry a profesúry a užívajú si úctu dedinského národa ... .

PS 5

Česť mnohým výnimkám !