Vážená, novo - poverená pani ministerka eurofondová a infomatizačná ,

Bratislava a Bratislavský kraj sú znevýhodnení pri čerpaní eurofondov, lebo sú vraj bohatí (!) . Patria údajne k najbohatším regiónom v EÚ ... .

V Bratislave je prihlásených na pobyt približne 430 000 obyvateľov, neoficiálne tu žije viac, ako 650 000 ľudí a okolo 100 000 dennodenne dochádza ( práca, škola, služby, návšteva lekára, ... ) .

„ Dnes mám rande so svojím mestom, nejdem do baru len tak chodím “ o pozerám sa na tú rozpadajúcu sa katastrofu .

Zub času, diletanti a kšeftári na magistráte a mestských častiach, rôznorodý mix prihlásených občanov, z ktorých mnohí sa s mestom nestotožnili a pravdepodobne až 300 000 „ cezpoľných “ , ktorí len využívajú jej kolabujúcu infraštruktúru a služby .

Bratislava má v prepočte na jedného obyvateľa podstatne nižší rozpočet, ako napr. Brno !

Kde je to bohatstvo ?

V bilanciách „ celoslovenských “ bánk, poisťovní, fabrík, korporácií, inštitúcií a organizácií, ktoré tu vykazujú svoje celoslovenské hospodárske výsledky ( pred transferom dividend nebratislavským a neslovenským akcionárom ) .



V Bratislave je zamestnaných približne 300 000 ľudí a 100 000 poberá dôchodok .

Vážená pani poverená ministerka, dajte si tú prácu a vyčíslite, koľko EUR títo ľudia zinkasujú za 1 kalendárny rok na mzdách ( a dôchodkoch ) v čistom, vypočítajte medián a porovnajte to napr. s Viedňou .

Pokojne tam nechajte výplaty tých niekoľko 100 zahraničných managerov, ktorí berú reálne európske peniaze a deformujú čísla slovenských zamestnancov .

Bude to, hrubým odhadom, asi 40 %, rovnako, ako je to pri tvorbe HDP per capita a iných makroekonomických parametroch .

Ešte raz, kde je to bohatstvo ?

Prečo doteraz nikto nevysvetlil EK, že sme „ bohatí “ len na papieri, obyvatelia Bratislavy sú v priemere v skutočnosti hlboko pod priemer tých regiónov, s ktorými sú porovnávaní ... .

A malo by ísť predovšetkým o ľudí mesta, kraja, regiónu, pri posudzovaní, či dostane podporu, eurofondy, alebo nie .

Tak šup, šup, vysvetlite to v Bruseli a vybavte to pre nás !

Zatlieskame .

PS

Žijem vo „ vychytenej “ dedinskej mestskej časti Bratislavy, kde ani komunisti nedovolili stavať paneláky a bytovky a dnes sa tu stavajú jedna radosť ... .

A všetci tí prisťahovaní noví susedia si užívajú modernú infraštruktúru a so súhlasom samosprávy limitujú kvalitu života „ starousadlíkov “ .

Napríklad, tieto riadky kompilujem pomocou predpotopného internetu cez metalické káble zo vzdialenej štátnej pošty .

Nič spoľahlivé tu v „ dedine “ nie je .

Ani optika, ani káblovka, ... .

V Bratislave, hlavnom meste SR, v 21. storočí .