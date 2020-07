Tých 526 „ národne uvedomelých inteligentov “ by sa dnes obracalo v hrobe .

Podľa štatistiky z Budapešti bolo v roku 1918 na území, ktoré sa dnes nazýva Slovenská republika len 526 vysokoškolských vzdelancov, ktorí používali jazyk podobný dnešnej slovenčine, lebo im tak huba narástla ... .

Vtedy tam žila všehochuť - Maďari, Rakušáci, Nemci, Rusíni, Česi, Rómovia a samozrejme aj my .

Keď sme sa zrazu stali štátotvorným národom, bolo náhle treba veľa vzdelaných .

Údajne až 30 000, zo dňa na deň .

Tisíce funkcií v štátnej správe, na školách, v nemocniciach, fabrikách, na železnici, na pošte, ....., ... .

Tak nám ( a teda aj sebe ) helfli „ starší bratia “ a poslali tisíce svojich .

O 20 rokov neskôr sme väčšinu z nich hnali kade ľahšie .

Začali sme sa stavať na vlastné a na zadné a spriahli sa s 3. ( Adolfovou ) ríšou, ktorá sľubovala 1000 ročnú perspektívu .

Adolf to chvalabohu pohnojil ( „ nedal “ ) a tak sme aj vďaka zhode okolností ( SNP ) stáli na strane víťazov .

A opäť to riešili hlavne Česi, pre nás - z dažďa pod odkvap .

V reťazci udalostí sa vyskytol aj Gusto Husák, ktorý síce mluvil česky lepšie, ako dnes Bureš, ale Slovensko bola jeho rodná srdcofka .

Začalo sa federalizačno - normalizačné eldorádo . Aj vo vysokom školstve .

Bolo treba nasekať desaťtisíce, stotisíce uvedomelých súdruhov vzdelancov .

Tak sa teda sekalo, hlava nehlava, za každú cenu .

Robotníci, roľníci, učni, mäsiari ( zažil som to osobne na SVŠT v 70. rokoch minulého storočia ) .

Niveau baisse .

Klobáskoví, demižónoví, stranícki inžinieri, doktori, profesori .

A tak nejako to tu máme vlastne až dodnes .

Hocikde - v Galante, Skalici, Sečovciach, ....., ... .

Celonárodný sebaklam .

PS 1

Podľa I.M. tu máme možno až 300 000 VŠ plagiátorov ( vrátane autora výroku ) .

Nedodal však, že ďalšie stotisíce možno síce svoju diplomovku neopajcli ( lebo nebolo Ctrl C, Ctrl V ), získali svoje tituly regulárne, avšak za podivných, obskúrnych okolností na takmer zbytočných školách, s úrovňou strednej internátnej, smerom niekde na západ ( od Skalice ) .

O level TOP 500 sa obtrel sotva ε .

Desivé poznanie o prostredí v ktorom žijeme a robíme si nádej aspoň na zdravý sedliacky rozum .



PS 2

Vždy, keď hovoria v slovenských TV o vede a výskume, ukazujú mladých ľudí v bielych plášťoch v laboratóriách, ktorí pipetou kvapkajú niečo farebné do skúmavky .

Veď J. A. Komenský povedal, že „ lepšie je raz vidieť ako stokrát počuť “ ... .

Ak viete AJ, pozrite si napr. toto :

https://www.youtube.com/watch?v=zm-3kovWpNQ

Ak neviete, pozrite si aspoň pohyblivé obrázky :

https://www.bostondynamics.com/atlas