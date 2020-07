Gundža peňazí z Bruselu akceleruje kvasenie mafiánov, kriminálnikov a plagiátorov .

Kto je víťaz ? Krajina, ktorá dostala per capita najvyššiu alokáciu grantov ! Igor, Eduard, Veronika, rýchlo vypočítajte, ktorá z " balkánskych krajín " EÚ to je, dajte do tabuľky a ukazujte národu ... .

Matovič je nadšený z potenciálneho balíka peňazí, ale birmovaný alkoholik a jeho spolupáchatelia a dlhoroční súputníci ( Mafia 1 a Mafia 2 ) urobia akúkoľvek špinavosť, aby sa k nemu dostali a preto teraz všetko primitívne, systematicky dehonestujú .

Preto treba národu jednoducho a jasne povedať, čo to všetko vlastne znamená, či sme naozaj všetci víťazi, kto je väčší a kto najväčší ( víťaz ... ) .

Hneď od včera večera sa o to pokúšali Česi na ČT 24 takmer 4 hodiny .

Vyjadrovali sa desiatky ľudí so znalosťou veci - argumentovali, kritizovali, chválil, operovali s číslami a pojmami bežnému človeku málo povedomými .

Naša RTVS si však naďalej ide svoju neslanú, nemastnú, polobulvárnu, opatrne protivládne tendenčnú, časovo a relevantnými informáciami chudobnú povinnú jazdu a nebyť Kmotríkovej TV, tak nám neukážu ani chrup nášho eurokomisára Šefkonvoča https://www.youtube.com/watch?v=SB56hDPvzEE , ktorý povinne vyceril spokojnosť a tú utopil v bezobsažnom klišé ... .

Jednoducho a stručne .

Bol dohodnutý

A) Fond ekonomickej obnovy - 750 mld E

Aa) 390 mld E granty ( ponížený o 110 mld E oproti pôvodnému návrhu )

Ab) 360 mld E pôžičky

B) Rozpočet únie na 2021 až 2027 - 1.100 mld E

Slovensko môže čerpať cez granty Aa ) až 7,5 mld E !

Z iných schém Ab) + B) + nedočerpané eurofondy zo súčasného rozpočtového obdobia ďalšie desiatky mld E .

Nikdy sme neboli schopní efektívne čerpať eurofondy a aj v súčasnom, Ficovom rozpočtovom období, ich čerpáme len na cca 30 % , na súčasnú situáciu smiešnych 4,5 mld za obdobie 2014 - 2020 !!!

Kam sa teda asi bude orientovať záujem všetkých podobných neschopákov, ako je Slovensko ?

Zrejme na tie granty !

Tadiaľ to bude zrejme administratívne a časov najjednoduchšie a možnosť vysokého % míňania najvyššia .

O pôžičky asi príliš veľký záujem nebude ( Česi to už naznačili, vedia si požičiavať za podobných podmienok aj vo vlastnej réžií ) a na čerpanie 10-siatok mld eurofondov ( starých a nových ) nemáme vybudované inštitúcie a efektívnu legislatívu .

Podobne to je aj v ostatných „ balkánskych “ ekonomikách EÚ .

PS

Kto je potom teda víťaz ?

Krajina, ktorá dostala per capita najvyššiu alokáciu grantov !

Igor, Eduard, Veronika, rýchlo vypočítajte, ktorá krajina to je, dajte do tabuľky a ukazujte národu ( a birmovanému alkoholikovi a spol. ), lebo podľa mojich predbežných prepočtov nie sme na tom vôbec zle ... .