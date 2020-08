Sulík odvolal riaditeľku SOI . Konečne .

Táto inštitúcia má ochraňovať spotrebiteľov, teda občanov, aby ich všelijakí šmejdi nezavádzali, neuvádzali do omylu, hulvátsky neklamali, neokrádali .

Osobne som sa na nich v minulosti niekoľkokrát obrátil, nepomohli, odvolávali sa na ( zlý ) zákon, ale že oni nemajú zákonodarnú iniciatívu a tým to pre nich skončilo .

Tá pani mala dostať padáka už dávno ( a asi nie sama z tej inštitúcie ), veď kto iný, ak nie SOI má mať najbližšie a prístup ( minimálne nepriamo cez poslancov, alebo členov vlády ) k navrhovaniu zákonov na ochranu spotrebiteľa .

Lebo potom sa tu deje napríklad aj toto :

A) banka robí masívnu TV reklamu na sporenie - 5% ročne, celý čas sporenia ( ! )

https://www.youtube.com/watch?v=K5BCQcOL4c8

Realita je, že sporiť môžete maximálne 24 mesiacov a maximálne 30 Eur mesačne ... .

K osobnému účtu môžete mať 3 sporiace podúčty .

Za vedenie účtu platíte poplatok 4,90 E mesačne, ktorý si môžete znížiť vyžívaním

ďalších služieb banky ( napr. čo najväčší počet platieb ich bankovou platobnou

kartou, alebo min. zostatok na účte 10.000,-E ... ) .

Keď tieto doplnkové služby nebudete intenzívne využívať, alebo málo, nenasporíte

nič, naopak, pôjdete do mínusu !

Koľko stotisíc Eur doteraz stála tá TV reklama a koľko pri tomto produkte dodnes

celkovo vyplatili na úrokoch ?



B) obchodný reťazec predáva salámu od slovenského výrobcu

Dôchodca sa domnieva, že kupuje 132 g produktu a potom sa mu aj cena zdá vcelku prijateľná .

Saláma (VK)

Na zadnej strane balenia je nalepená čierno biela etiketa, ktorá uvádza váhu balenia 75 g ... .

( 75 : 132 = cca 57 % )



C) iný obchodný reťazec predáva pivo v plechovke so zľavou 41 % skoro celý rok

akože v akcií, pričom za „ štandardnú “ cenu ho v ponuke nemal asi nikdy, lebo potom by stála tá 10 ( „ desina “ ) viac, ako Prazdroj ... .



Takých príkladov je neúrekom a nielen SOI mala a má chrániť spotrebiteľa .

Napríklad v čase eldoráda BMG, Drukosu a iných podvodníkov zlyhali orgány ( a ich predstavitelia ) rádovo významnejšie, ako SOI ... .

A vôbec, zlyhali vôbec ?

PS

https://www.youtube.com/watch?v=cA8BveGNXJQ