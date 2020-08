Frajerské ostrovy nastavili zrkadlo polobohom zo Slovenska .

Frajerčania vedia s kým majú do činenia, tak sa rozhodli poraziť polobohov ich vlastnými zbraňami . Nie futbalom, ale zákulisnými fintami .

Vyššie napísané nemusí byť vôbec pravda, ( tak sa ospravedlňujem dotknutým ), chcem tým naznačiť ako funguje „ štandardné “ európske prostredie začiatku 21. storočia, utopené v mediálne korektnom klišé, reálne však egoisticko hedonisticky drancujúce všetky dostupné zdroje a prostriedky na vlastné obohatenie sa .

Mnohí slovenskí polobohovia sa tu roky postupne ukájajú pred kamerami vlastnou neomylnosťou a sebauspokojením zo svojej dobre vykonanej práce v prospech národa, poprípade občanov ... .

Dnes presviedčal Minister práce kamery a mikrofóny, že vláda a aj jeho ministerstvo perfektne zvládli Covid pomoc podnikateľskému sektoru .

https://www.ta3.com/clanok/1190629/tb-m-krajniaka-o-dopadoch-koronakrizy-na-zamestnavatelov.html

Nedalo sa dopozerať .

Včera sme rokovali v komerčnej banke o Covid pomoci, garantovanej Vládou .

Ani sme tam nechceli chodiť, lebo v zaslaných podkladoch písali, že musíme ručiť aj „ osobne “ .

Cez telefón nás presvedčili, aby sme sa zastavili, že nám to vysvetlia, že to nie je až také, ako sme sa z podkladov vyľakali .

V 30 stranovej Zmluve medzi bankou a klientom sa však o osobnom ručení hovorí explicitne !

Súčasne, hneď na druhej strane sú odvolávky na pojmy ( skratky ), ktoré nie sú nikde inde v tej Zmluve vysvetlené .

Ale údajne v inej Zmluve, 60 stranovej, avšak medzi bankou a „ Fondom “ ( štátom ), ktorý tú pomoc financuje ( a garantuje ), sú vraj podmienky osobného ručenia dovysvetlené a nemajú negatívny dopad na klienta ... .

Túto Zmluvu však klient nepodpisuje a tým pádom ju väčšina z nich ani nezoberie do ruky a akceptuje ( alebo neakceptuje ) verbálne žonglérstvo bankára .

Pýtame sa, či nám môžu vyznačiť v oboch tých Zmluvách pasáže, kde je riešené to osobné ručenie, aby sme sa mohli poradiť .

Odporučili nám naštudovať si obe Zmluvy ( spolu 90 strán ), nakoľko je to navzájom tak popreväzované, že sa nedá jednoznačne vyznačiť niekoľko riadkov, z ktorých by bolo jasné, ako to s tým osobným ručením vlastne je ... .

Podpíš a nerieš, lebo peniaze sa čoskoro minú a potom už možno nebudú !

Rozprávali sme sa o 5 cifernej čiastke .

Ďakujeme, páni osvietení ministri a spol. .



PS 1

https://sport.sme.sk/c/20720078/rok-1997-rezesovci-dostali-zeleziarne-a-kupili-si-aj-futbal.html

https://www.youtube.com/watch?v=hpCtgu2IuqE

PS 2

