Nie som sofistikovaný investigatívec ,

občas sa amatérsky rýpem v nepríjemných veciach, ako to človek so 6 krížikmi na krku v dnešnej displejovej dobe zvláda . Popri tom si neodpustím komentár kohokoľvek, kto podľa mojich kritérií nekoná s kostolným poriadkom .

( Ten kostolný poriadok uvádzam len ako paralelu, aby nedošlo k nedorozumeniu ... . )

Raz som v obchodnom centre naložil Kočnerovi ( tak to vidím s odstupom času ), to bol ešte „ frajer “ a nikto netušil, ako dopadne ( však to vlastne netušíme ani dnes ... ) .

HZDS - áckemu opilcovi som v Parlamentke nedovolil sadnúť si k vedľajšiemu stolu, aby nám nakazil posedenie .

Občas som si pustil hubu na špacír v pizzerií, nad ktorou sídli Híd .

Bugár decentne ignoroval moju snahu zaháčkovať sa do dišputy, Janiš ( SDKÚ ? ) sa schovával pred nepríjemnými otázkami v kúte ( v čase keď navrhol Trnku za GP ) a vlani som sa naháňal po priľahlom trávniku s nejakým ich poslancom, ktorý na mňa pokrikoval, že on je verejný činiteľ a preto sa vyhýba konfliktom, inak by mi naložil ... ( ako reakcia na môj komentár ich 3. vety ) .

Pred pár rokmi som v centre mesta školil jedného súčasného štátneho tajomníka, lebo mašíroval krížom cez čerstvo vysadený trávnik, pričom jeho rodinka to obchádzala po chodníku .

Dnes mi je celkom sympatický .

Ostatných, s ktorým som mal tu (ne)česť a nebolo ich úplne málo, zatiaľ spomínať nebudem a poďme radšej k tej „ investigatíve “ .

Vzdelanostná úroveň mladých ľudí na Slovensku je zlá, máme to čierne na bielom, potvrdené množstvom relevantných porovnávacích medzinárodných štatistík a potrvá desiatky rokov, kým sa to zlepší, ak by náhodou niekto ešte dnes presadil naozaj radikálne, rozumné opatrenia .

Pri tej spomienke na Kočnera ma napadlo, že jedna z jeho firiem mala v minulosti poberať miliónové „ smerácke “ eurofondovo štátne dotácie na výskum špeciálneho betónu ... .

Potom tu bol ten SNS tajtrlík, čo robil bieleho koňa pri rozkrádaní eurofondov na vedu a výskum .

Bolo tu aj Učiace sa Slovensko, neomylný projekt, ktorý mal zachrániť vzdelanostnú katastrofu a nasmerovať Slovensko na trajektóriu „ vedomostnej ekonomiky “ .

V takýchto podmienkach nám však žiadna „ vedomostná ekonomika “ nehrozí, ak nám sem jej zárodky nedonesú nadnárodné korporácie do svojich, zatiaľ ojedinelých výskumných pracovísk a presvedčia vrátiť sa domov tisíce mladých ľudí, ktorí sa stali vo svete vo svojich odboroch celosvetovo kompatibilní, NAPRIEK nášmu vzdelávaciemu systému, vďaka ojedinelým ostrovčekom pozitívnej deviácie na našich školách, z ktorých vzišli a hlavne, vďaka svojej tvrdej práci .

V takomto svete vládne otvorenosť, priamočiarosť, čitateľnosť .

Vzdelaní a rozumní ľudia sa inému prostrediu vyhýbajú .

Gúglil som, čo by mohlo byť zaujímavé u nás .

Našiel som v Bratislave napríklad Výskumný ústav zváračský .

Gúglil som ďalej, moc som sa nedozvedel, čísla si dobre strážia , resp. nie sú verejne dostupné vôbec, a to na portáli, kde čísla normálnych spoločností sú zverejnené automaticky, aj bez ich súhlasu ... .

Asi preto, že to bola „ absurdná “ privatizácia ( z čias Dzurindu ) a stala sa z toho Ústavu ( aj ? ) úspešná „ realitka “, lebo má lukratívnu budovu .

Dnes tam u nich, u výskumníkov, sídli za nekresťanské peniaze Ministerstvo spravodlivosti .

Tam sa mladí zo sveta nepohrnú ( iba žeby chceli na mieste skúmať spravodlivosť, čo by bola sizyfovská práca ) .

Prof. Čabelka by sa asi nestačil čudovať .



