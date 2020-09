Naše ( príliš ) drahé Slovensko . Od praneňa Hrona až po unikátne bryndzáky .

V lete sme pobehali kus dedovizne . Pri Chmarošskom viadukte sme tentokrát vystúpili už aj z auta, pršalo a v potôčiku pod viaduktom sa trblietala dúha vypusteného motorového oleja niekde v Gregorovej doline ... .

Kúsok odtiaľ je praneň Hrona .

Aspoň na informačnej mape je to tam tak 2 x znázornené .

Prameň Hrona (VK)



(2. foto som si asi neuložil a keď to gúglim, všetci, čo to fotili, to zrejme láskyplne odignorovali .)

To však vôbec nie je podstatné, podstatné je, že nám to tu nekresťansky zdraželo .

Najprv roduverní podnikatelia v cestovnom ruchu „ pozitívne “ zareagovali na Kapitáňove rekreačné poukazy a dvihli ceny zo dňa na deň min. o 15 %, a teraz to ešte zdupľovali, lebo Covid .

4 členná česká rodinka pri vedľajšom stole v rázovitom pohostinstve zalapala po vzduchu, keď čašník zahlásil „ sajfu “ niečo okolo 60 E, za zjavne opatrne objednávaný obed a začali to prepočítavať, ako navigačný na D4R7 .

Ty vole, dyť to je více než 1500 (CZK) !

Máme niekoľko podobných skúseností, zo všetkých len 3 pre ilustráciu .

Mliečko do kávy na vychytenom salaši 0,70 E ( bryndzáky však boli skutočne elitné ) .

Zákusky v štýlovej cukrárni v starom baníckom mestečku drahšie ako v prvej uličke od Stephansdomu vo Viedni .

( Chodíme tam roky, za tie posledné 2 sa vyšplhali na úroveň cez 4 E / kus, tie naše boli po 4,40 ... . )

Na Kosodrevine akcia - 1 dl kofoly len 0,5 E .

Na pltnícko - splavníckom severe sme vycúvali behom ½ hodiny z 3 pohostinských zariadení za sebou, lebo všetci obsluhujúci nosili rúška pod bradou, hoci tam ( niekde ) už svietil červený semafór ... .

V ubytovacom zariadení vo Vysokých Tatrách, kde sme strávili niekoľko nocí, podávali večeru od 17:30 do 20:00, ale už o 19 : 00 nebolo o čom, čo bolo pred 19:00 sme nezažili .

( Rúška obsluhujúcich pod nosom boli štandard na 50 % . )

Z iného súdka .

Odbočíte autom na Popradské pleso a zaparkujú Vás rovno za tabuľou zákaz státia a zinkasujú 6 E . Pôvodné platené parkovisko začína až o cca 300 m ďalej, celé je to však po oboch stranách cesty úplne plné ( stovky áut mimo vyznačené platené parkovisko ), samozrejme nestrážené a mestská polícia tú „ ryžu “ toleruje .

To parkovné ale vraj platí v ten deň v celom meste Vysoké Tatry . Samozrejme, že neplatí, Starý Smokovec je asi v Tramtárií, tam Vás skasírujú znova, lebo že iný prevádzkovateľ parkoviska .

Rovnakú skúsenosť však máme aj ešte z predCovidného februára 2020 .

Geografické územie, ktoré sa v ostatných rokoch hrdo nazýva Slovenská republika, je pekné, miestami mimoriadne, keby tam však žil pracovitý, pohostinný, vrúcny a priateľský národ, bola by radosť sa tam vracať na dovolenku .

Ak sa však čoskoro podarí tá vakcína, budúci rok budú šuhajíci určite nemilo prekvapení .