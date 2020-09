Sagan jazdí v háku, RTVS ho má na háku .

Ešteže máme ČT Sport u bratov Čechov . Ale aj RTVS 2 dáva práve teraz nejakú cyklistiku - Cyklopotúlky : Špindlerúv mlýn . A RTVS 1 niečo lepkavé, zamilované ... .

Sadol som si pred chvíľou k TV ( začínam roduverne pri RTVS ), že si trochu odfúknem pri TDF, tento rok je to celé nejako inak a Sagan vraj má stále ešte teoretickú šancu na zelený dres .

Naše TV nič .

ČT Sport to dáva chvalabohu celé, od začiatku do konca, rovnako ako aj Eurposport v českej verzií .

Prepínam, prepínam a nakoniec, niekoľko minút po 15:00 sa pripája aj RTVS 2 s priamym prenosom .

Odjazdených však už majú približne 70 km, do cieľa ostáva ešte 98 ... .

Pozerám program RTVS dozadu a vyzerá, že to takto bolo doteraz každú etapu .

Asi to v tomto skrátenom formáte nakupujú v nejakej akcií a to sa oplatí !

Veď Sagan nie je momentálne to najlepšie, najatraktívnejšie, najzábavnejšie ( a najlepšie platené ) v „ slovenskom “ profi športe ... .



V RTVS treba radikálne vyvetrať, aby si začala plniť svoje psie povinnosti .

Aby poskytovala a vytvárala priestor programom, ktoré rozvíjajú vzdelanostnú a morálnu úroveň populácie, inteligentne zabávajú, informujú o podstatných veciach doma a vo svete, aby občania, ktorí sa zaujímajú, nemuseli hľadať niekde inde, lebo RTVS už vypla ( alebo ešte nezapla ) mikrofóny a kamery a pustila radšej nejakú trápnu reprízu reprízy .

PS „ U veksláka “ majú neporovnateľne viac priamych prenosov z politických tlačoviek, ekonomického spravodajstva a besied .