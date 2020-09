Miliardy z Bruselu nás nespasia !

„Vedomostná ekonomika“ sa nedá kúpiť a rozchodiť zo dna na deň ( za cudzie peniaze ), keď celoplošne absentuje kvalitné vzdelanie, tradícia, systém, morálka .

Nešermujme miliardami, ktoré by sme možno mohli využiť na „ reštart “ Slovenska .

Porovnajme súčasný stav so susedným Rakúskom - napríklad aktuálne HDP na 1 obyvateľa .

GDP AT vs SK (Eurostat)



Každý jeden štatistický Rakušák tvorí každý boží rok, veľa rokov dozadu - 2,6 až 2,7 násobok hrubého domáceho produktu priemerného štatistického Slováka .

V 2019 to bolo 44.920,- Eur vs. našich 17.270,- Eur ( rozdiel 27.650,-Eur v náš neprospech ) .

Vynásobené počtom obyvateľov Slovenska - 5 460 000 je to približne 151 miliárd Eur ( 2019 ) .

Pri prepočte na náš počet obyvateľov, by tu Rakušáci vytvorili o 151 miliárd vyšší HDP ... .

To číslo platí pre každý rok, nemálo rokov dozadu.

Len za ostatných 5 rokov - strácame, povedzme 750 miliárd ( to sú diaľnice, nemocnice, školstvo, platy, dôchodky ) .

A naviac, každý rok sa nám ešte aj vzďaľujú .

Za ostatných 5 rokov Rakušáci zvýšili HDP / per capita o 5.030,- Eur, my o 2.560,- ... .

Potom ten „ cvrk “ z Bruselu v horizonte veľa veľa rokov z nás Rakúsko, Švajčiarsko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, ... mihnutím čarovného prútika neurobí .

A naviac, je vysoko pravdepodobné, že ani to nebudeme vedieť efektívne čerpať a ľudia budú frustrovaní, keď sa k tým peniazom nakoniec dostanú tí, čo majú „ funkčné “ firemné štruktúry, akokoľvek sa k nim dostali - finančné skupiny, privatizéri, Kočneríci a im podobní .

PS 1

A naviac, vláda uvažuje o delimitácií rozhodovania o čerpaní na nižšie úrovne .

Nemenovaný múdry (?) politik povedal, že väčšina našich starostov by pri troche úsilia činných Orgánov mohla obliekať pásikavé tepláky namiesto módnych oblekov . Konajú tak vedome, alebo vedome vynútene, z titulu bordelu v systéme, alebo aj nevedome ... .

Mnohí sa tešia, že tie miliardy z vládnej úrovne možno posunú na úrovne nižšie, kde už na ne čakajú nenásytné hladné krky .

Vláda sa tak čiastočne zbaví zodpovednosti za ich čerpanie ... .

PS 2

Reštartovať možno niečo, čo už bolo .

Keď nič nebolo, nie je čo reštartovať .