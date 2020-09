Keby som bol Matovič ,

okamžite by som ovládol RTVS . Či by sa to múdrosráčom páčilo, alebo nie . Teraz mu to už môže byť úplne jedno, tých všakovakých nálepiek sa len tak nezbaví, či ich naňho priťapli objektívne, alebo nie .

V rámci núdzového stavu by som rozkázal vysielať 15 minút pred Hlavnými správami RTVS zábery zo severo - talianskych nemocníc a cintorínov z obdobia prvej vlny Covidu 19 .

Dokumenty o tom, ako tam vyzerala karanténa, koľko trvala, ako boli obyvatelia obmedzení pri pohybe mimo domovov, ako boli strážení silovými zložkami, ako boli sankcionovaní pri porušení pravidiel .

A štatistiky, koľko ľudí sa tam % percentuálne nakazilo, aká bola úmrtnosť a poukazovať na rozdiely s tou selankou vtedy u nás doma .

Alebo aj zo Španielska, UK, Belgicka, ... .

Zdôrazniť, že dnes máme 10 - 15 krát viac prípadov na jeden milión obyvateľov, ako Nemci !

Ako sa to stalo, kto je na vine, politickú, poprípade inú zodpovednosť riešiť až po tom, ak(o) sa to podarí zastaviť .

Pri dlhodobom rozklade slovenského zdravotníctva a spoločenského systému ako takého hazardujeme a treba na to využiť akékoľvek akceptovateľné prostriedky .

Samozrejme, využil by som to na vizualizáciu aj iných náročných tém, ktoré tu stále držíme pod pokličkou .

Napríklad, alebo, ... .

Bol by to dlhý výpočet .

Ale lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť .

https://www.youtube.com/watch?v=KpVwywhs7B8

Na odľahčenie, ako príklad, okrajovú tému (?) - natočiť informačný materiál, ako sa má / môže v meste prechádzať cez prechod pre chodcov .

Čo hovorí zákon, aká je realita, kto má kedy prednosť, či môže puberťák so slúchadlami na gebuli bez rozhliadnutia sa len tak vstúpiť na prechod, či je rozumné, keď ide široko ďaleko len jedno auto, aby si chodec vynucoval prednosť a nepočkal 5 sekúnd, či ... ?

( Zastaviť 1500 kg plechovú škatuľu znamená trenie brzdových doštičiek a brzdové kotúče a tým tvorbu toxického prachu, tepla, smradu, milióny krát denne na celej zemeguli, často zbytočne a následne akceleráciu, pri ktorej má vozidlo jednotkovú spotrebu PHM aj 10 x vyššiu, ako pri konštantnej rýchlosti, sprevádzanú tiež násobne zvýšeným objemom výfukových svinstiev, tepla a hluku . )

Alebo aj o tých elektro kolobežkách, ktorých mladí používatelia sa väčšinou nijako nedokážu vžiť do situácie zmäteného dôchodcu, ktorý sa im nevedomky motá v tom ich vyznačenom pruhu, alebo o tom, ako v bus pruhoch ( Šancová - pod stanicou, Štefánikova, ... ) stoja SUV - čka a AMG - čka s blikačkami, lebo vodič(ka) si vybehol len niečo rýchlo kúpiť, alebo vybaviť a blokuje MHD a fízli prejdú okolo a ani sa len nepristavia a vodiči MHD rezignovane ani len nezatrúbia ... .

Alebo, alebo, alebo, ... .

PS 1

Do tvorby takýchto náučných " vizuálnych " materiálov by sa mohli zapojiť aj vychytení mediálni šamani a šoumeni, ktorí tu roky okupujú to, čo sa nazýva „ slovenský šoubiznis “ a nezriedka tým decimujú kultúrnu, vzdelanostnú a morálnu úroveň populácie .

PS 2

Príliš demokracie asi škodí, či ... (?) .