SME R-odina .

Čo je to tá „ odina “ neviem, ale začína sa to stále viac a viac podobať na „ Fica “ . Biznis a rýchle prachy sú spoločným menovateľom .

Do volieb 2020, pred Vírusom, išli s medovým motúzom o výstavbe 25 000 nájomných bytov ročne !

Netreba komentovať - stavebný zákon, majetko-právne vysporiadanie potenciálnych stavebných pozemkov, verejné obstarávanie „ stavieb “ a iné administratívne prekážky to posúvajú do polohy čistej fantazmagórie ( fantázie pre magorov ) .

Vírus a v jeho dôsledku Európskou komisiou odsúhlasený Plán obnovy padol „ rodinkárom “ do lona, ako božská manna .

Z „ Hegerovej bubliny “ treba vydojiť čo najviac !

Rýchle prachy na veľké projekty .

Kollár dnes na TA 3 :

https://www.ta3.com/clanok/1194358/reformny-plan-obnovy-a-aktualne-temy-riesenia-problemov-v-agrosektore-nalady-a-vztahy-na-politickej-scene.html

od 19 : 15 min.

Plán obnovy nie je návrh ministra Hegera, to je návrh nejakých úradníkov .

Tí nie sú volení národom, ... nech si založia vlastnú úradnícku stranu a keď prejdú ( voľbami ) ... , nach si robia hókusy, pokusy ...

Nie ! - ( Jeho ľudia sa nezúčastnili na rokovaniach uzavretej Hegerovej skupiny, ktorá vypracovávala v lete „ Moderné a úspešné Slovensko “ !!! )

SMER-odina navrhne 5,8 mld. balík z Fondu obnovy rozdeliť na rovnaké 2 časti .

a)

polovicu na dane, odvody, dôchodky

b)

polovicu na sanovanie investičného dlhu

K tej prvej polovici sa nedostal ani slovíčkom, tam pôjdu (?) peniaze priamo ku konečnému jednotlivému adresátovi, tam asi nie je o čo stáť ... .

Druhú polovicu navrhuje rozdeliť nasledovne :

700 miliónov na moderné „ zelené “ železničné regionálne trate

300 miliónov na obnovenie 30 000 „ zelených rodinných domov “

100 miliónov na moderné univerzitné centrá

600 miliónov na obnovenia základných a stredných škôl

600 miliónov na 975 nových zariadení sociálnych služieb ( podobná fantazmagória, ako tých

25 000 bytov, v horizonte možnosti čerpania Fondu obnovy , max. do 2025 ... )

Za kľúčové považuje „ dôchodcov “ ( 975 nových zariadení sociálnych služieb ) a „ železnice “ ... .

Chalani, ktorí možno vyrastali na vedľajšom dvore sa už tešia na tie investičné príležitosti, stavať vedia, kvôli „ železniciam “ už preskupujú kapacity, určite Predsedovi pomôžu naplniť jeho sľuby ... .

PS 1

Fica tiež - vôbec nezaujímal názor nejakého úradníka - z Útvaru hodnoty za peniaze ... .

https://www.ta3.com/clanok/1110231/danko-ziada-plavcana-aby-vypisal-pre-vysoke-skoly-novu-vyzvu-na-eurofondy.html

od 00 :45 min.

PS 2

https://vladimirkratky.blog.sme.sk/c/461083/fico-si-uhp-asi-pletie-sopoziciou.html

PS 3 Čistý vzduch, čistá voda, čisté svedomie ... .

Čistý vzduch, čistá voda, čisté svedomie ... . (VK)