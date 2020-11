Vlakom z Bratislavy do Košíc rýchlosťou 160 km/h najskôr v roku 2035 ... . Prečo ?

Z Košíc do Bratislavy po diaľnici nikdy, lebo Branisko bude jednorúrové aj za horizontom udalostí časopriestoru našich životov . ( Ibaže by sme si to zas nejako okecali . ) Prečo je to tak ?

Lebo pospolitosť ľudí, ktorí žijú na území, ktoré sa zhodou okolností dnes nazýva Slovenská republika vzišla z ničoty 1000 ročného prázdna, keď medzi Svätoplukom a zásadnými udalosťami 20. storočia nič podstatné, roduverné nebolo, s výnimkou krátkej periódy Štúrovcov .

Štefan I., Mária Terézia, Masaryk ( Štefánik ) tu pre väčšinu neexistujú, a keď, tak často len v negatívnej polohe .

A potom, za posledných ( ostatných ? ) 100 rokov sme si tu nasekali „ vzdelancov“, ako Baťa cvičky ( a na vine musela byť Radičová, alebo Česi ... ) .

Vymyslené školy, tituly, akademici, diplomovky a vysoké % VŠ vzdelaného obyvateľstva .

A uisťovania od Mečiara až po Kisku, aký sme my úžasný národ (?), mimoriadne talentovaný, pracovitý, priateľský, ( na rozdiel od všetkých tých chudákov naokolo ), bla, bla, bla a že máme najkrajšie ženy na svete a najlepšie bryndzové halušky, lepšie, ako Rumuni ... .

Obrazom tejto periódy sú self- made- mani vo vláde, parlamente a na všetkých úrovniach našich životov, ktorí si ani len tie mizerné školy poctivo neodkrútili a teraz riadia štát v 21. storočí svojim sedliackym rozumom ... .

Ale riadiť moderný štát si vyžaduje aj ( ale nielen ) „ Sitzfleisch “ nad dátami a analýzami a to u nás dokáže len zopár jedincov, ktorí sa na tú úroveň prepracovali vďaka vlastnému úsiliu, napriek školskému systému a jeho katastrofálnej úrovni a väčšina z nich, žiaľ, nespája svoju kariérnu budúcnosť so Slovenskom .

Takže preto sa vospolok tešíme, že sem ten „ Volcvágen “ naleje ďalšiu miliardu a hlavným benefitom má byť, že naučia ďalších 2000 muklov štandardne makať ... .

Žiaden výskum, vývoj, výroba niečoho unikátneho vo vlastnej réžií . Nejsou lidi .

Periféria ostáva perifériou .

https://e.dennikn.sk/1015010/kym-u-nas-pojdu-vlaky-do-kosic-160-kou-v-unii-bude-bezna-300-ka/

https://www.jrailpass.com/blog/maglev-bullet-train

https://www.tsunagujapan.com/japans-new-maglev-shinkansen-bullet-train/