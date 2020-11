Mám home office, deti dištančnú a tu v hlavnom meste sa trápime s predpotopným internetom

Narodil som sa v Bratislave a pred 1/4 storčím sme sa presťahovali na dedinu . Tá je mestskou časťou hlavného mesta . Vtedy tam však neboli žiadne bytovky, žiadne betónové monštrá a to bol jeden dôvodov sťahovania .

V iných okrajových mestských častiach Mesta bytovky a s tým spojené masové prisťahovalectvo z celého Slovenska vtedy boli(o) .

Aj tu však starousadlíci postupne podľahli mámeniu mamonu, popredávali polia, role, záhumienky a demokracia vytvorila priestor voleným zastupičom, až na výnimky ich rodinným príslušníkom, aby svojim rodným spôsobili rôzne ujmy a príkoria, lebo nezriedka zastupovali záujmy práve iných ... .

Takže teraz nám tu vyrastá betónová džungľu, s rozostupmi bytoviek podstatne menšími ako za komunistu, majú tam však optickú sieť, kruhový objazd na výjazd na upchatú „ okresku “ do Mesta , moderný obchod, chodníky, nové komunikácie .

Sídlisko v Z.B. 1 (VK)

Sídlisko v Z.B. 2 (VK)



My z dediny chodíme do toho obchodu nakupovať, lebo ten, čo bol kedysi uprostred dediny po revolúcií predali a teraz je tam posil(ň)ovňa a kancelárie .

Internet už máme 2 - 3 roky použiteľný . Vydupal som výnimku (?) - vraj VDSL, aspoň tak mi to, po niekoľkoročných súbojoch, keď to šľapalo max. 5 -7 MB, Telekom tvrdil .

Teraz občas lízne aj úžasných 30 MB, ale že viac z toho hliníkového drôtu, ktorým nám šťavu posielajú zo starej ústredne, nedokážu vymačkať . Žiadna optika, či káblovka .

Perspektíva moderny 21. storočia v nedohľadne .

Za starostom vraj boli pred časom nejakí namakaní startupisti, že optiku naťahajú v dedine po stĺpoch, ale nedohodli sa .

Do toho výpadky elektriny, kolísanie tlaku vody ( aj domáce spotrebiče trpia ), lebo veď aj novodobí budovatelia musia tie monštrá nejako pripojiť na siete .

Cesta do Mesta sa rozpadáva, ranné a večerné zápchy sú normou a priestor medzi dedinou a Mestom sa zahusťuje štýlovou výstavbou .

Zastupiči roky nedokážu vyrokovať s Mestom a Ministerstvami výnimku pre obyvateľov dediny ( a okolia ) na diaľničnú známku na D2 v dĺžke 5 km po odbočku Stupava, pričom tá je na chlp ešte v intraviláne dediny a tým pádom aj Mesta .

Zjazd z D2 na Stupava a Z.B. (VK)



To by mimoriadne odľahčilo zápchy na starej okreske do Mesta ( kedysi hlavný ťah Bratislava - Brno - Praha ), ale who cares ... .

Jazdíme teda po Meste a platíme, akoby sme išli po diaľnici do Košíc ☼ ☼ ☼ .

Takže, vážené vlády, len ďalej delimitujte kompetencie na nižšie a nižšie úrovne .

Vďaka špičkovému školstvu, národnej tradícií a histórii si tam vzdelaní, rozhľadení, sveta skúsení spoluobčania spomedzi seba zvolia sebepodobných, zodpovedných, rozhľadených, pracovitých zastupičov, ktorí budú kompetentne riešiť ich problémy . Veď to poznáte, stačí sa pozrieť do zrkadla ... .