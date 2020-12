„ Rozvrátilo “ Slovensko plán Európskej komisie ?

Vakcínu proti Covid 19 vyvinuli a vyrobili za hranicami našej krajiny . Slovensku a ostatným krajinám EÚ ju začali distribuovať v špeciálnych chladených kontajneroch, zadarmo(?) a to všetko v réžií Európskej komisie .

A asi aj preto si jej predsedníčka na tom chcela urobiť svoje PR !

Nehorázne oznámila svetu, že vakcinácia začne vo všetkých krajinách naraz a spolu 27.12.2020 ... .

My sme ju však okabátili .

A nielen my, spolu s Maďarmi a Nemcami sme začali vakcináciu o deň skôr, už dnes !

( Prvý dnes zaočkovaný na Slovensku síce tvrdil, že sme tak precikali všetky okolité krajiny, hoci Maďari cikali spolu s nami, keď už Nemecko nepovažujeme za „ krajinu okolitú “.

Zásluhu na tom má minister a jeho ľudia, ktorí kvôli tomu nespali 10 dní ... .

Na takéto konanie reagovala akási Associated Press, že sme spolu s Nemcami a Maďarmi rozvrátili plán EK začať vakcináciu naraz a spolu 27.12.2020 ... .

FRANKFURT, Germany (AP) — Germany, Hungary and Slovakia began giving out their first coronavirus vaccine shots on Saturday only hours after receiving their first shipments, upsetting the European Union’s plans for a coordinated rollout Sunday across the bloc’s 27 nations.

PS

Na Slovensku po slovensky, hoci aj za cudzie ... .