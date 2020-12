Papaláši, dajte sa očkovať až vtedy, keď sa budú môcť očkovať aj bežní občania !

V iných krajinách sa v prvej várke očkovali 1-2 politici, alebo „ zdravotnícke celebrity “ , a ostatné kapacity vrhli výsostne na rizikové skupiny . O 3 mesiace, keď príde na rad bežná populácia a bude ju treba motivovať,

nikto si už nespomenie, ktorí naši celebritní „ hrdinovia “ boli očkovaní 26.12.2020 a v nasledujúcich dňoch .

Všetkým bude úplne jedno, či sa títo u nás dali zaočkovať o deň skôr, ako to presadzovala šéfka EK Ursula von der Leyen - na 27.12.2020, kvôli jednotnému začiatku očkovania v celej EÚ ... .

Keď to však tá EK financuje, mala by mať právo o tom aj rozhodovať , či ?

Kto to u nás vymyslel, že o deň skôr ?

Bez EK a samotnej EÚ, kde by sme boli s vakcináciou dnes ?

A kde budeme o týždeň, alebo o mesiac, dva, tri ?

Niekde to už vedia celkom presne .

Napríklad Izrael .

Má 8,88 milióna obyvateľov ( Slovensko 5,4 mil. ) .

V nedeľu ( 27.02.2020 ) tam zaočkovali 99 000 ľudí za jediný deň, do týždňa dosiahnu kapacitu 150 000 denne !

A do týždňa otvoria aj 250 vakcinačných centier .

počet nový pozitívnych na 1 mil. obyvateľov_7 denný priemer (our world in data)

počet nových úmrtí na 1 mil. obyvateľov_7denný priemer (our world in data)

Počas prvej vlny pandémie sme vraj boli jednotka v EÚ v najnižšom počte pozitívnych a úmrtí, per capita .

( Asi aj preto, že :

Potom sme, vďaka „ Priznaniu IM “, boli prvý na svete v celoplošnom antigénovom testovaní . Nemáme teraz v šuflíku nejaké „ Priznanie II. “ a nestaneme sa lídrami aj vo vakcinácií ?

Neboli by to už len manévre celej našej armády, ale riadna celospoločenská vojna .

To by však už na viacerých ministerstvách nesmeli späť nielenže posledných ( ostatných ) 10 dní, ale minimálne od leta ... https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982/254293#893 - od 13 : 25 min. .