Sedliacky rozum na riadenie modernej (?) spoločnosti nestačí !

Aj vďaka tejto mylnej predstave, historicky rozšírenej v našej zle vzdelanej populácií, sme za posledné ( ostatné ) 2 mesiace dobehli Česko. Bohužiaľ len v úmrtnosti na Covid 19 .

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - november 2020

Úmrtia na 1 mil. obyvateľov - 31.12.2020

Začiatkom novembra mali Česi 8 - 9 x viac úmrtí na 1 mil. obyvateľov, ako Slovensko ... .

Potom mediálne šírené informácie o katastrofálnej situácií napr. v Nemecku, alebo UK vyznejú úplne inak, najmä keď sa nám podarí trochu potrápiť šedú kôru a prepočítame tie čísla na 1 mil. obyvateľov, alebo per capita .

Ale to sa tu nenosí, lebo našim ratolestiam sa nepáčia počty a ich zle vzdelaní rodičia ich v tom podporujú ... .

Vykydať túto žumpu zvládnu len celoplošné, kvalitné ( aspoň ) počty, skôr však matika a prírodné vedy, spolu so znalosťou cudzieho jazyka, ktorý hýbe svetom .

Je ním, „ žiaľ a chvalabohu “ angličtina ... .

Maturita bez matiky by sa mala nazývať ( vyššia, odborná ) skúška ( zo šitia, háčkovania, vyšívania, sociálnej práce, opatrovatelstva, vitia vencov, a pod. ) .

Všetko ostatné, čo naozaj hýbe spoločnosť vpred, by malo začínať minimálne kvalitnou maturitou ... .

PS https://ourworldindata.org/coronavirus