Klient je úplné h***o, nevie nič !

Volič je úplné h***o, nevie nič, fakt nevie nič, o ničom nevie nič . ( Z rozhovoru slovenských " elitných celebrít ". )

https://www.youtube.com/watch?v=6jGWmUJGEkE

Lokálna banka robí v TV roky masívnu reklamu na svoj „ mimoriadny “ produkt :

Sporenie k Osobnému účtu - sporenie nebolo nikdy výhodnejšie !

5 % úrok ročne, počas celej doby sporenia !

https://www.youtube.com/watch?v=9B-KTg6lsFE

https://www.primabanka.sk/sporenie-k-osobnemu-uctu

Sporiť môžete 12, 18, max. 24 mesiacov ... .

Sporiť môžete min. 10 Eur mesačne, max. 30 Eur mesačne !

K jednému Osobnému účtu môžete mať 3 sporenia .

Za 24 mesiacov teda môžete postupne vložiť na svoje 3 „ sporenia “ spolu krásnych 2.160,-Eur vlastných prostriedkov ( 3 x 24 x 30 ) .

Ako nový klient, po 24 mesiacoch sporenia, maximálne využívajúc nastavené limity, pri 5 % úročení postupne narastajúcej sumy sporenia, a po odpočítaní dane z úroku a poplatkov za vedenie účtu - skončíte v mínuse !

Blízko nuly budete len vtedy, keď už máte v banke účet, napríklad kvôli nejakej pôžičke, alebo hypotéke a poplatok za jeho vedenie už platíte nezávisle od sporenia . To sa naozaj oplatí !

PS 1

Táto reklama a jej podobné oblbujú klientov (voličov) už roky .

Kažimír a SOI sa len prizerajú a nechávajú občanov uvádzať do omylu mimoriadne vysokého zhodnotenia úspor .

Je možné, že šéfovi NBS to nedochádza, jeho legendárny graf s cenami plynu by to mohol vysvetľovať, súčasne, uvedené " drobné " sú zrejme pod jeho rozlišovaciu kapacitu ... .

Kto a ako dnes šéfuje SOI, po tej pani, čo ju na jeseň konečne odvolal Sulík, gúgliť nejdem .

PS 2

Náklady na vysielanie tejto reklamy sú pravdepodobne rádovo vyššie, ako suma vyplatených úrokov klientom pri tomto type „ sporenia “ .