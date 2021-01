Rakušáci v týchto dňoch testujú o život a málo vakcinujú !

Prečo asi ? Lebo nemajú dostatok vakcín, rovnako ako my a celá EÚ a inak tú pandémiu nevedia zastaviť . Napriek tomu, že epidemiologická čísla per capita majú neporovnateľne lepšie ako Slovensko ... .

Testy_kumulatívne na 1000 obyvateľov (ourworldindata)

Testy na dennej báze na 1000 obyvateľov (ourworldindata)

Testy_7denný priemer na 1000 obyvateľov (ourworldindata)

Vakcinácia kumalatívne, na 1000 obyvateľov (ourworldindata)

Úmrtia_7denný priemer na 1000 obyvateľov (ourworldindata)

Čo vy na to múdrosráči ?

PS ( posledný graf je v prepočte na 1 mil. obyvateľov a nie na 1000, predposledný graf je v prepočte na 100 obyvateľov a nie na 1000 - per capita je to OK )