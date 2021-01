Amíci idú hromadne prepúšťať Slovač !

AT&T, IBM, Johnson Controls, a to je asi len prvá vlna . Využime to a siahnime po tej uvoľnenej pracovnej sile .

Zrejme sú naučení a odhodlaní makať omnoho viac, ako je u nás bežné a ako vyžaduje Zákonník práce .

Sú trénovaní na výkony v systémoch, o akých sa väčšine na Slovensku nesníva .

Bi a viaclingválni .

Väčšinou mladí a na lokálne pomery svetaskúsení a rozhľadení .

Vedia držať krok ( a aj .... ), lebo si vážia remuneration package, k akému by sa u bežného roduverného zamestnávateľa len tak ľahko neprepracovali .

Kam s nimi ?

Do štátnej správy !

Dostali by asi menej, ako v korporáte, ale keby im sľúbili niektorý z tých 20 000 nájomných bytov, ktoré sa už už idú stavať, za výhodných podmienok, možno by si dali povedať .

Mohli by tak zobchodovať svoje súčasné bývanie, a ak bolo na hypotéku, poprípade pokračovať v splácaní, financovať to z vysnívaného prenájmu a stať sa časom rentierom :) .

Aké pozície by mohli obsadiť ?

Prednostne tisíce úradníckych flekov, kde zamestnaní dôchodcovia paralelne poberajú dôchodok, spolu so „ slušnou “ štátnou výplatou .

O výkone, motivácií a flexibilite tejto skupiny štátnych zamestnancov netreba mať ilúzie .

Bola by to síce križiacka výprava proti koreňom, z ktorých sme vzišli, ale nejaký odhodlaný, osvietený, hoci aj predposledný ( predostatný ) križiak by sa toho mohol zhostiť ... .