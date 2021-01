Odvolajte Matoviča ! Už mám toho všetkého naozaj dosť !

Už mám aj chodenie do práce dosť ! Odvolajte Matoviča ! Už mám aj toho testovania dosť ! Odvolajte Matoviča ! ( Ďalej len O.M. )

Už mám tej zimy dosť ! O.M. !

V lete ma určite bude srať teplo ! Preventívne už teraz O.M. !

Už mám tých návštev u zubára dosť ! O.M. !

Idú po SMERákoch . O.M. !

Fico nosí plexisklo pod nosom ! Odvolajte Mikasa !

Minister je potetovaný ! O.M. !

Všetci mladí by chceli odtiaľto zdrhnúť ! Odvolajte potetovaného ministra !

Obávam sa, že sa blahobyt neujde všetkým ! O.M. !

Šefčovič tento týždeň tvrdil, že EK / EÚ prezieravo nakúpila vakcíny, čo je lož s vycerenými zubami ! To tiež pokadil zase ten Matovič !

..., ..., ..., ...

A co deti, mají si kde hrát ? Igor, Igor, Ty si stále nedáš povedať s tou materskou škôlkou ?